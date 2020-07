Boendet Ängsgården i Norrtälje ska utredas av IVO – Verksamhetschefen:" Vi är förvånade"

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat landets 1 700 äldreboendens arbete under coronapandemin och kommit fram till att läget varit extra allvarligt på 91 av dem.

Med på listan finns äldreboendet Ängsgården, IVO kommer därför att göra en fördjupad granskning och gå igenom journalerna på boendet, som var det första boendet inom Tiohundra där Covid-19 konstaterades.

Vårdbolaget har tidigare inte velat nämna hur många fall det rör sig om, utan hänvisat till en handfull fall, men nu bekräftar vårdbolaget att åtta dödsfall har inträffat på boendet.

– Vi har därför på myndighetens begäran skickat in åtta patientjournaler, säger verksamhetschefen för Tiohundras vård- och omsorgsboenden Ulrika Svensson.

Ulrika Karlsson säger att hon välkomnar granskningen från IVO och menar att de redan förra veckan fick en begäran från myndigheten.

– Ja, och vi skickar givetvis in det material som de begärt, säger hon.

Men hon tillägger att de är förvånade över att boendet står med på IVO:s lista där läget beskrivs som extra allvarligt.

– Vi har utgått ifrån de riktlinjer vi har och varit noga med att möta upp behoven av läkarundersökningar och individuella bedömningar. Men vi är tillmötesgående mot IVO och vi får se vad granskningen visar, säger hon.

Förutom granskningen av patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till juni 2020, kommer IVO också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas. Arbetet påbörjas nu och fortgår under sommaren och en bit in på hösten.