Böcker än mer nödvändiga i coronatider

En eftermiddag botaniserades det i bokhandeln. Flera förslag förelåg. Framför mig såg jag soffan, läslampan och de glasögon som införskaffats på ålderns höst. Som att gå in i en godisaffär. Omslag och titlar, innehåll och yta. Det finns läsupplevelser som fäster sig under huden, de har inte kommit för att gästa blott, de flyttar in och formar framtidens tankar.

Jo, jag vurmar för skärmfria vistelser i fantasins landskap, något som många i vårt land har möjlighet att unna sig till skillnad från att ”förtjäna”. Ytterst lite, om ens något, vill jag påstå ”förtjänar” vi människor i någon egentlig mening. Att unna sig en stunds läsning och därmed värna litteraturen och tänkandet kan man aldrig vara för ung eller för gammal för.

Varför ”brinner” jag för detta? Hur kommer det sig att böcker blivit som kära gamla vänner som i kraft av sig själva ger plats och tid för nya bekantskaper? Jo, ord kan inte dö! Allt levande kan och gör det, men ord som nedtecknats försvinner inte. Dess omvärld kan ändra karaktär, nyanser blekna och tillvarons träd skifta i färgsättning, nedbrytningsprocesser brukar påbörjas ... men ord är fria och de har förmågan att stanna kvar, på både ont och gott, beroende på när och hur de blivit till.

Folkbildning är en fråga om demokrati. I totalitära regimer brukar böcker vara bland det första som ryker.

I pandemins tidevarv blir det än mer påtagligt hur oberörd naturen och djurlivet är av mänskligt virus. Det orörda, det evigt skiftande, det ständigt nyskapande omger oss. Vi, som i bästa fall är insvepta i tålamodets vindar och vandrar uthållighetens steg i det att vi går i cirklar och problemställningar som vi för det mesta lyckats veckla in oss i helt på egen hand.

En del rår vi emellertid inte över. Kommer vi att kunna fira jul ”som vanligt”? Kommer allhelgonahelgens ljus att tändas i kontrast till ett än större vemod just i år? Kommer vågor av rastlöshet att krusa och splittra gränsland mellan bråddjup och himmelshöjd på ett sätt vi aldrig kunnat förutse?

Tyvärr kan en pandemi vara ett utmärkt tillfälle för destruktiva krafter mot mänsklighet att ge sig till känna. Det gäller att vara vaksam på informationsflödet, snart är det valår igen.

För den som är van att umgås med tanken på morgondagen som ett oskrivet blad, bortsett från att den med största sannolikhet kommer att präglas av inrutade rutiner och mönster genom vilka öppningar för glada överraskningar kan glimma eller tvärtom hot om ovälkomna nedläggningar kan konstateras, är en bok med tomma blad för det som ännu inte hänt och det som ingen ännu inte sagt, en gåva. Likaså kan en läst bok med budskap, kunskap och berättelse bli en vän som det går att återkomma till, just för att den var så bra.

Vi får tända våra ljus och bida tiden an. Om det är lätt att säga? Förmodligen. Svårare att göra? Sannolikt. Uthållighet och tålamod. Möjligen behövs också både tvivel och tro, vi blir hjälpta av bådadera – tillsammans är de som ett famntag runt det mänskliga i varje människa.

Är det inte en ynnest att kunna stå ut med tvivlet och samtidigt unna sig tanken: ”Det kommer att blir bra”? Att kunna härbärgera ”både och”. I mellanrummen kan det nog förväntas hända något kvalitativt och viktigt!

Var finns våra mellanrum i dag när en del har begränsats eller tagit paus och undantagstillstånd råder? Vad ger oss energi till att fortsätta att agera mot samhällets och individens destruktiva nedbrytningsansatser? Det är ju inte döden i sig som vi behöver vara rädda för, det är ondskans krafter emedan liv pågår.

Det finns inte, har aldrig funnits snabba lösningar på svåra frågeställningar och vad ett lyckligt slut anbefaller. Oavsett våra kalkyleringar och analyser över allt som har varit, allt som nu är och allt som komma skall finns det ju en horisonter mot det vi inte kan veta något om.

Därför behöver vi kunskap och böcker! Texter som appellerar till det vi är med om och som ger oss både perspektiv och energi!

Mika Wallander, kyrkoherde i församlingarna i Roslagens östra pastorat