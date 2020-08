Blandade resultat för de svenska GP-förarna under premiärhelgen

En annorlunda GP-serie i speedway inleddes under fredagskvällen i polska Wroclaw. Redan under lördagen var det dags för säsongens andra deltävling, på samma bana.

Örebro-sonen Fredrik Lindgren inledde kvällen på bästa sätt när han ledde från start till mål i sitt första heat. Direkt efter målgång kunde han konstatera en punktering på bakhjulet, och fick skjuts ut i depån, men han tog sig i mål och säkrade en viktig trepoängare. Masarnas Antonio Lindbäck nollade i samma heat.

Fredagens tredjeplats verkade ha gett självförtroende för Fredrik Lindgren följde upp med en ny trepoängare i andra omgången. Efter grundomgångarna hade Lindgren kört in 9 poäng och var klar för semifinal.

Via en andraplats i första semifinalen tog sig Fredrik Lindgren till sin andra raka GP-final. Väl där blev det en fjärdeplats.

Vann tävlingen gjorde Maciej Janowski före Tai Woffinden och Bartosz Zmarzlik.

Antonio Lindbäck hade, precis som under fredagen, en tung kväll. Efter att ha kört in endast en poäng i fredagens premiär, blev det samma poängskörd under lördagen och Lindbäck slutade sist i tävlingen.