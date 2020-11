Blandade reaktioner från oppositionen på NT: granskning om sexhandeln: ”Upprörande och hjärtskärande”

Yvonne Svensson (ROOP)

Vad är din reaktion på Norrtelje Tidnings granskning "Att köpa en kropp"?

– Det är bra att tidningen tar upp problemet, men spontant känns det som det kan vara svårt att komma åt. På dejtingsajter träffas ensamma människor som söker en livskamrat eller bara sällskap för stunden, och här görs samma sak men skillnaden är pengar emellan.

Genom att skapa ett fejkat konto på dejtingappen Tinder kom Norrtelje Tidning på två dygn i kontakt med nitton män som vill köpa sex. Mörkertalet verkar vara enormt, för under de senaste fyra åren har endast sju sexköpsbrott (fem köp av sexuell tjänst och två köp av sexuell handling av barn) anmälts i Norrtälje kommun. Bara en av anmälningarna ledde till en dom. Hur ser ni på att så få döms för sexköpsbrott?

– När det gäller sexuell handling av barn (pedofili) är det absolut förkastligt, där har barn lurats in i något de inte vill eller förstår. Men med tanke på den ökande brottsligheten i samhället och att vi har för få poliser kan jag förstå att vissa brott prioriteras. Alla brott skall naturligtvis gå till åtal. Det är ett dilemma då våra fängelser är överbelagda och brotten ökar.

Hur prioriterad är den här frågan inom ditt parti i dag? Motivera ditt svar med hur ni konkret arbetar med frågan.

– I vårt parti ROOP har vi alltid människors utsatthet på agendan. Jag kan inte påstå att vi arbetar just specifikt med sexköpsfrågan utan vi tittar på samhällsproblemen från en vidare synvinkel. Vår övertygelse är att ska vi lösa de problem som finns i samhället i dag, kan vi inte hela tiden ”lappa och laga”. Vi måste ta tag i problemen från början. Hjälpa till från förskolan i familjer där det finns problem, lära barn tidigt värdegrunder. Bara så kommer vi åt problem på sikt.

Hur ser ni på att polisen i Norrtälje inte har en egen grupp eller enhet som arbetar mot prostitution och människohandel?

– Hur vet vi att det inte finns? Jag vet att det förut fanns de som jobbade mot pedofili på nätet.

Vilka politiska satsningar bör göras för att förebygga att unga groomas till att sälja sexuella handlingar eller sexuellt material?

– Vi har TINK trygg i Norrtälje som arbetar mycket just mot ungdomar och tillsammans med poliser. Vi har Soc som arbetar mot familjer som har det svårt. Vi har BUP, skolkuratorer och många andra som arbetar mot ungdomarna. Vi har många engagerade. Kommunen har en värdegrund alla arbetar mot bland annat allas lika värde. Den tas upp tidigt i åldrarna. Det görs redan starka politiska satsningar för att komma till rätta med många problem vi har.

Andrea Kronvall (SD)

Vad är din reaktion på Norrtelje Tidnings granskning "Att köpa en kropp"?

– Det är en viktig granskning NT har gjort, även om det är ett jobbigt ämne. Som påpekat i serien har en riktad granskning inte gjorts i kommunen tidigare. Även om vi sverigedemokrater inte varit så naiva att vi trott att sexköp och prostitution inte sker lokalt, blir vi ändå bestörta och förbannade rent ut sagt över omfattningen av potentiella sexköpare som figurerar kring den fiktiva tjejen ”Maja”. Givetvis är mörkertalet stort i verkligheten och det gör ont att veta det. Sexköparna tycks dessutom i liten eller ingen utsträckning reflektera över utsattheten eller konsekvenserna för ”Maja”, vilket i sig är provocerande att man tillåter sig ha en sådan hänsynslös hållning till att köpa någon annans kropp, i detta fall minderårig.

Genom att skapa ett fejkat konto på dejtingappen Tinder kom Norrtelje Tidning på två dygn i kontakt med nitton män som vill köpa sex. Mörkertalet verkar vara enormt, för under de senaste fyra åren har endast sju sexköpsbrott (fem köp av sexuell tjänst och två köp av sexuell handling av barn) anmälts i Norrtälje kommun. Bara en av anmälningarna ledde till en dom. Hur ser ni på att så få döms för sexköpsbrott?

– Då mörkertalet tycks stort innebär det enligt statistiken att få anmäler vilket givetvis är mycket beklagligt och ett kvitto på att ämnet behöver belysas. Vi vet att prostitution i stort har flyttat från gatan över till bland annat sociala medier och dejtingappar, vilket innebär en särskilt utsatthet för barn och unga som i hög utsträckning befinner sig på just dessa plattformar. Så kallad ”grooming” utspelar sig även via spelappar för barn, där vuxna till en början utger sig för att vara just barn, en ny kompis, för att förmå andra barn att utföra sexuella handlingar. Tyvärr kan det vara så att vuxenvärlden inte greppat omfattningen och utsattheten i tillräckligt hög utsträckning, och att lagstiftning och prioriteringar på området därför haltar.

Hur prioriterad är den här frågan inom ditt parti i dag? Motivera ditt svar med hur ni konkret arbetar med frågan.

– På nationell nivå är detta en prioriterad fråga för partiet och vi vill bland annat att bötestraff för sexköp skall tas bort och att minimistraffet ändras till fängelse. Det är inte hela lösningen men det skickar en tydlig signal att du inte kan köpa dig fri från ansvar genom att bara betala böter, samt att köp av sexuella tjänster inte ska få förekomma i vårt samhälle. Därutöver vill vi även höja straffen för koppleri och människohandel och när brottsoffren dessutom är barn vill vi se ytterligare straffskärpningar. Straffen för denna typ av brott är ett skämt rent ut sagt med hänsyn till att Sverige säger sig vara ett jämställt land som prioriterar kvinnor och barns rättigheter. Lokalt har vi prioriterat socialnämnden i våra senaste budgetförslag, vilka delvis hanterar dessa frågor.

Hur ser ni på att polisen i Norrtälje inte har en egen grupp eller enhet som arbetar mot prostitution och människohandel?

– Om straffskalan skärps innebär det att det blir lättare för polisen att prioritera dessa brott, något vi utgår från att polisen välkomnar. Just nu sköts dessa frågor via människohandelssektionen i Stockholm, men vi ser gärna ytterligare samarbete mellan olika aktörer och Norrtäljepolisen och vill veta mer hur de tycker att nuvarande arbete fungerar, och vilka behov som finns lokalt. Vi välkomnar en riktad satsning på Norrtäljepolisen för att få ökat fokus på detta och drömscenariot vore naturligtvis en egen enhet här. Dessvärre konstaterar vi samtidigt att det råder en stor polisbrist i landet i kombinationen med ökad grov brottslighet och därför är det viktigt att även prioritera förebyggande insatser vilket vi kommenterar i svaret på nästa fråga.

Vilka politiska satsningar bör göras för att förebygga att unga groomas till att sälja sexuella handlingar eller sexuellt material?

– Vi tycker det känns angeläget att ta fram en genomtänkt och riktad kampanj i skolan och kommunen, med information kring vart man kan vända sig för hjälp och stöd att ta sig ur ett destruktivt beteende där man säljer sin kropp. Samt även tar upp varför det inte är acceptabelt att köpa någon annan och vilka konsekvenser som medföljer av sådana gärningar ur ett brottsofferperspektiv. Det finns även stöd att få via KAST om man funderar på att köpa sex men vill stoppa sig i tid eller vill sluta, den informationen bör också göras mer tillgänglig. Vi kommer ta upp frågan i kommunstyrelsen och socialnämnden och vi tror inte det råder delade meningar politiskt om att gemensamt agera. I vår kommande lokalbudget föreslår vi ett införande av socionomer anställda i skolan vars uppgift bland annat blir att fånga upp unga som riskerar att dras in i kriminell verksamhet och prostitution. Personer som är väl införstådda med ungas situation där man riskerar exempelvis utpressning och ”grooming” via sociala medier. Föräldrar har också en given viktig roll att ta upp detta med sina barn.

Ulrika Falk (S)

Vad är din reaktion på Norrtelje Tidnings granskning "Att köpa en kropp"?

– Till att börja med så är det en otroligt viktig granskning. Jag tror inte att någon lämnas oberörd. Det är upprörande, hjärtskärande och gör mig rent ut sagt förbannad. Att köpa en annan människas kropp är olagligt och fullkomligt oacceptabelt.

Genom att skapa ett fejkat konto på dejtingappen Tinder kom Norrtelje Tidning på två dygn i kontakt med nitton män som vill köpa sex. Mörkertalet verkar vara enormt, för under de senaste fyra åren har endast sju sexköpsbrott (fem köp av sexuell tjänst och två köp av sexuell handling av barn) anmälts i Norrtälje kommun. Bara en av anmälningarna ledde till en dom. Hur ser ni på att så få döms för sexköpsbrott?

– Regeringen har alldeles nyligen gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att analysera hur lagstiftningen kring sexköp tillämpas, och ska komma med förslag på hur rättsväsendets hantering kan utvecklas. Det är bra, för fler brott behöver anmälas, och fler sexköpare åtalas. Det är också uppenbart att det här sker via internet idag. På många sätt har internet blivit en fristad där människor – i det här fallet män – ser att de kan bete sig hur de vill, och göra saker som annars är tabubelagt eller olagligt, helt utan konsekvenser. Vi måste som samhälle med all tydlighet visa att ens handlingar på internet även får konsekvenser i ens vardagliga liv. För om man inte ser att ens beteende på internet får konsekvenser så kommer det aldrig att ske någon förändring.

Hur prioriterad är den här frågan inom ditt parti i dag? Motivera ditt svar med hur ni konkret arbetar med frågan.

– Väldigt prioriterad, skulle jag säga. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor förblir en av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar. Kampen mot sexhandel är en del av det arbetet. Dels vill vi se skärpta straff, men också att personer som köpt sex utomlands ska kunna straffas i Sverige. Den vägen har t.ex. Norge gått, och det framgångsrikt. Tyvärr har det förslaget stoppats i riksdagen av de borgerliga partierna. Rent generellt behöver sexköp få tydligare konsekvenser, oavsett var och hur det begås.

Hur ser ni på att polisen i Norrtälje inte har en egen grupp eller enhet som arbetar mot prostitution och människohandel?

– Jag tycker inte att vi som lokalpolitiker ska ha synpunkter på hur polisen organiserar sig internt. Den kunskapen har polisen, inte vi. Däremot är det viktigt att polisen har rätt resurser för att utreda brott såsom sexköp. Därför genomför ju den socialdemokratiskt ledda regeringen just nu en historisk satsning på att utöka polisens resurser. Det behövs fler poliser, så att fler utredningar kan genomföras och fler brott lagföras.

Vilka politiska satsningar bör göras för att förebygga att unga groomas till att sälja sexuella handlingar eller sexuellt material?

– Här tror jag att det är en blandning av satsning på information och på lagföring och tydliga konsekvenser. Det behöver satsas på utbildning och information för barn och ungdomar, för att öka förståelsen för vad som är okej och vad som inte är det. Det behövs även för föräldrar, så att de ska lära sig att känna igen tecken på att saker står fel till, men också hur man ska bemöta ämnet med sina barn. Det ska vara lika självklart att fråga sina barn hur det är på internet som hur det är i skolan. Men det krävs också utbildning för unga pojkar och män så att de lär sig var gränsen går; att vissa saker är olagliga och oacceptabla. Och i sista ledet är det som sagt oerhört viktigt att ens handlingar får tydliga konsekvenser. Lär sig unga människor att ens beteende på internet inte får några konsekvenser, så kommer det följa med dem in i vuxenlivet. På så vis är tydligare lagföring och hårdare straff en förebyggande satsning.

Britt-Mari Bardon och Ola Nordstrand (V)

Vad är din reaktion på Norrtelje Tidnings granskning "Att köpa en kropp"?

– Vi uppskattar verkligen att ni tar upp den här oerhört viktiga frågan. Den handlar om människovärde, jämställdhet, feminism och våld. Med tanke på att det är 99 procent män som köper sex så är det jämställdheten, ja patriarkatet, som blir mycket tydligt. Hora-Madonna aspekten vittnar också om synen på människovärde. Unga flickor som säljer sex utsätts ofta för våld. De unga sexköparna är inspirerade av pornografiska våldsfilmer och de kan lockas att tro att det här är ett naturligt sätt att ha sex på. Det här kan skolsköterskor vittna om.

Genom att skapa ett fejkat konto på dejtingappen Tinder kom Norrtelje Tidning på två dygn i kontakt med nitton män som vill köpa sex. Mörkertalet verkar vara enormt, för under de senaste fyra åren har endast sju sexköpsbrott (fem köp av sexuell tjänst och två köp av sexuell handling av barn) anmälts i Norrtälje kommun. Bara en av anmälningarna ledde till en dom. Hur ser ni på att så få döms för sexköpsbrott?

– Här har vi en hård nöt att knäcka och det behövs insatser på flera håll. Det är hårresande att det är samma straffskala på köp av sex som ”nedskräpning” eller parkeringsböter. Vi tycker att straffen ska var hårdare och straffet ska efterföljas av obligatorisk undervisning för att synliggöra för torsken att det är en brottslig handling som skadar kvinnorna på olika sätt. Kvinnor som anmäler brott ska få målsägarstatus. Män som vill sluta köpa sex behöver få den hjälpen i Norrtälje. Vi behöver också ett ”ställe” eller liknande dit kvinnor/flickor ska kunna vända sig för att få stöd samt hjälp att anmäla prostitution. Det här är inte helt enkelt eftersom det är så fullt med skuld- och skamkänslor.

Hur prioriterad är den här frågan inom ditt parti i dag? Motivera ditt svar med hur ni konkret arbetar med frågan.

– Det här är en mycket viktig fråga för oss. Vi är ett feministiskt parti som eftersträvar jämställdhet på riktigt. Vi arbetar med feministiskt självförsvar och med att stärka kvinnors och flickors självkänsla på olika sätt mot det patriarkala samhället. Vi vill också införa terapisamtal med män som vill sluta köpa sex, gärna med manliga företrädare, här i Norrtälje. Vi vill också föra in begreppet ”pornografins koppling till prostitution och mäns våld mot kvinnor” som en viktig aspekt.

Hur ser ni på att polisen i Norrtälje inte har en egen grupp eller enhet som arbetar mot prostitution och människohandel?

– Vi ser gärna att polisen i Norrtälje har en grupp eller enhet som arbetar mot prostitution och människohandel. Vi måste ta de här brotten på allvar. Vi vet att brott begås här i Norrtälje och då måste vi arbeta med dem här. Närhetstanken är viktig. Polisen känner både till området och människorna här i kommunen. Polisen kan också samarbeta med socialtjänsten eller andra ideella organisationer. Det är troligtvis lättare att ta kontakt med den lokala polisen för den utsatta och kanske också för "torsken".

Vilka politiska satsningar bör göras för att förebygga att unga groomas till att sälja sexuella handlingar eller sexuellt material?

– Den här frågan tror vi på information till flickorna/ kvinnorna och även till de pojkar som utsätts för grooming. Det här är också prostitution och det är olagligt. Sugardejting där det kanske inte handlar om rena pengar utan dyra ”gåvor” i utbyte mot sexuella tjänster är också olaglig för "torsken". Den här formen av prostitution är särskilt allvarlig för den handlar ofta om unga människor och kan väcka skamkänslor.

– V har sett filmer med flickor i tioårsåldern utföra både sexuella handlingar med män och även tillverka sexuellt material för att tillfredsställa män. Det här är ett gigantiskt samhälls- och människoproblem.

Camilla Rydstrand och Mats Wedberg (MP)

Vad är din reaktion på Norrtelje Tidnings granskning "Att köpa en kropp"?

Camilla:

– Det blir en sorglig påminnelse om att vi, trots att många tycker att vi har nått långt när det gäller jämställdhet, har långt kvar. Det är ett fortsatt viktigt och ständigt arbete att försöka förflytta samhällsnormen så att ingen människa någonsin blir en handelsvara. Hur kan någons pappa exempelvis distansera sig så från verkligheten att man ser en sexuell tjänst där det står en annans dotter? Det är för mig helt ofattbart.

Mats:

– Upprördhet och, som man, även skam över hur vissa andra män ser på kvinnor. Jag håller med lokalpolischefen Björn Cewenhielm – förbannad är bara början på det känsloregister som drar igång.

Genom att skapa ett fejkat konto på dejtingappen Tinder kom Norrtelje Tidning på två dygn i kontakt med nitton män som vill köpa sex. Mörkertalet verkar vara enormt, för under de senaste fyra åren har endast sju sexköpsbrott (fem köp av sexuell tjänst och två köp av sexuell handling av barn) anmälts i Norrtälje kommun. Bara en av anmälningarna ledde till en dom. Hur ser ni på att så få döms för sexköpsbrott?

– Att så få döms för sexbrott bidrar till normalisering av sexköp och prostitution, och visar på brister i flera led:

• Kunskap kring vad som är ett brott. Många som utsätts för grooming eller sugardating är inte medvetna om var gränsen går för när man blivit utsatt för ett brott. Att betalning av minderåriga för att posera är ett brott. Att byta sexuella tjänster mot presenter är ett brott. Utbildning och information till elever och föräldrar är viktigt, precis som Unga brottsutsatta i Norrtälje berättade om i artikelserien.

• Att våga anmäla. Den som är utsatt för dessa brott kämpar ofta med skamkänslor. Det finns en oro för vad folk ska tycka om man berättar, eller en känsla av att man får skylla sig själv som gett sig in i det.

• Polisens resurser och prioritering. Polisen behöver förstås tillräckliga resurser och rätt kompentens, men utöver det är frågan om straffskalan viktig. Brott som på sin höjd ger böter får inte samma prioritering som brott som ger högre straff.

• Relevant lagstiftning. Säg att en ung människa utsätts för sexualbrott och faktiskt orkar med att prata om det och anmäla, och polisen lyckas utreda brottet och samla bevis till en fällande dom. Och att gärningsmannen sedan går därifrån med böter – var det då värt det ur brottsoffrets perspektiv? Det finns en risk att denne hellre hade sluppit hela processen. Signalen till gärningsmannen från rättssystemet blir dessutom inte värre än en fortkörningsbot. Det måste ändras!

Hur prioriterad är den här frågan inom ditt parti i dag? Motivera ditt svar med hur ni konkret arbetar med frågan.

– Miljöpartiet är ett feministiskt parti, och vi driver ”alltid” jämställdhetspolitik, inte minst nu under ledning av miljöpartiets Åsa Lindhagen (Jämställdhetsminister, med rötter i Norrtälje). Vi behöver vara medvetna om jämställdhetsperspektivet i allt vi gör, och envist försöka förflytta normen för vad som är ok åt rätt håll. På riksplanet är den rödgröna regeringens tilläggsuppdrag till sexualbrottsutredningen viktigt. Det syftar till att ta bort böter ur straffskalan för köp av sexuell tjänst. Lokalt är vi ju i opposition i nuläget, men många av de prioriteringar från förra mandatperioden, som vi fortfarande försvarar och belyser vikten av när vi har möjlighet, syftar till att säkerställa att det finns en bred samverkan för att backa upp unga som mår dåligt, se fråga 5.

Hur ser ni på att polisen i Norrtälje inte har en egen grupp eller enhet som arbetar mot prostitution och människohandel?

– Vi har inga synpunkter på hur polisen organiserar sitt arbete så länge det fungerar. Det finns god kompentens i dessa frågor hos polisen lokalt, och att de sedan valt att samordna ärendehanteringen beror säkert på att de ser en nytta i det. Det vi som kommunalpolitiker kan bidra med är att fortsätta skapa bra förutsättningar för samverkan mellan polisen och kommunen.

Vilka politiska satsningar bör göras för att förebygga att unga groomas till att sälja sexuella handlingar eller sexuellt material?

– Först av allt: vikten av att arbeta med samhällsnormerna. Det är de som utför brotten som bär ansvaret, och skuldbördan ska ligga på rätt plats. Vi måste i stort och smått jobba för att få bort destruktiva maskulinitetsnormer och dålig kvinnosyn. En stor del av problemet har flyttat ut på nätet, och när problemet blir mer osynligt för de som inte berörs blir det ännu viktigare med informationsinsatser som når ut till många.

– Hos flera som drabbas av sexualbrott finns en historik av exempelvis behov av pengar, missbruk eller övergrepp. Händelserna påverka ofta också psykisk hälsa och skolnärvaro. Det finns ledtrådar som, om vi lyckas fånga upp dom i tid, gör att vi kan förebygga och hjälpa. Vi vill genom tydliga uppdrag och tillräcklig finansiering prioritera:

• Trygg i Norrtälje Kommun –ovärderligt som nav för samverkan.

• Kyrkogatan 8 – råd och stöd till unga som inte arbetar eller studerar, för råd och stöd.

• Mobila skolteamet och elevhälsan – viktiga resurser för förebyggande och avhjälpande insatser.

• Fältassistenterna – viktiga vuxenkontakter som bygger relation till ungdomarna och ser vad som händer på stan.

• Socialtjänsten – tillräckliga resurser för våldsförebyggande arbete och samverkan med polisen.

• Föräldrastöd – föräldrar behöver information om vad som händer på nätet

• Barn- och ungdomspsykiatrin – till stöd för dom som drabbats.

• Sex- och samlevnadsundervisning - många sexköpare efterfrågar tjänster som de ej vill / får göra med flickvännen. En av orsakerna till detta är porr med inslag av våld och förnedring. Våra unga har tillgång till detta i betydligt tidigare än förr och det är viktigt att tidigt prata om samtycke och positivt sex.