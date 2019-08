BKV krossade Värtan – tränaren lyrisk: "Fantastiskt bra"

Inför matchen mellan Värtans IK och BKV Norrtälje trodde nog många på en jämn match. VIK låg trea i tabellen och BKV låg fyra. Men särskilt jämnt blev det inte. Bortalaget från Norrtälje vann med hela 5–0.

Efter matchen var Peter Hautalahti lyrisk.

– Från minut så hade vi den energin som vi måste ha när vi spelar. Det har vi inte haft i tidigare matcher. Sen tycker jag att vårt försvarsspel var fantastiskt. Det var det som bäddade för segern. Jag är jättenöjd med vårt spel över hela banan, men framför allt vår defensiv, säger BKV:s tränare.

Det blev stora siffror. Hur stor var skillnaden mellan lagen?

– Skillnaden är att Värtan inte orkade. Det är inte kvalitetsmässigt, för Värtan är bra passningsspelare och skickliga på det sättet. Men problemet de har är att de inte orkar. Och vi är väldigt bra i vårt omställningsspel, så där hängde de inte riktigt med.

Hautalahti gladdes lite extra med en av sina spelare.

– Emil Freij kommer in och gör det fantastiskt bra. Jag är så glad för hans skull. Han har haft en efterhängsen skada, men nu har han visat en enorm energi på träningarna under de senaste veckorna. Då kände jag att det var dags att plocka in honom och han tog chansen på ett fantastiskt sätt.

I och med segern fick BKV stopp på en dyster svit. De rödblå hade tre raka matcher utan seger i division 3 norra Svealand inför matchen.

– Det var jätteskönt att vi studsar tillbaka och visar att vi verkligen kan spela fotboll. Vi har varit besvikna efter de senaste matcherna och känt att vi har gett bort dem. Så det var skönt att kunde vända på trenden.

BKV:s nästa match är den 7 september. Då spelar de rödblå mot IK Franke på hemmaplan.

Matchfakta

Division 3 norra Svealand

Värtans IK–BKV Norrtälje 0–5 (0–1)

Mål: 0–1 (32) Emil Freij, 0–2 (51) Shakew Hussein, 0–3 (57) Emil Freij, 0–4 (61) Frederic Kayembe, 0–5 (70) Frederic Kayembe.