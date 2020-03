Birka Cruises ställer in sina kryssningar

”På grund av den rådande situationen och oron kring coronaviruset (covid-19) kommer vi att ställa in samtliga avgångar mellan söndag 15 mars fram till och med tisdag 7 april 2020. Under rådande situation ser vi inte att det är möjligt att upprätthålla vår ordinarie kryssningsverksamhet under de närmaste veckorna”, skriver Birka Cruises i ett pressmeddelande.

Avgångar från och med den 8 april och framåt berörs i nuläget inte – Birkas plan är att återuppta trafiken onsdagen den 8 april.

Rederiet uppger att alla som bokat biljett under den aktuella tiden när kryssningarna läggs på is kommer att kontaktas av företagets kundtjänst.