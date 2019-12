BILDEXTRA: Tuffa tag och svängig match – Hallsta tappade och föll

Se Sportens bästa bilder från matchen längst ner i artikeln.

Hallsta gick in i fredagens hemmamatch mot Lidingö med två raka segrar i ryggen. Men den sviten tog slut under kvällen. HIK tappade en tvåmålsledning under matchens sista minuter och föll med 4–5 efter förlängning.

Trots poängtappet tycker Dennis Sundström, Hallstas tränare, att hans lag gjorde en bra match.

– Vi gör en jävla krigarinsats. Lidingö är bra, men vi har ganska bra koll på dem. Det känns konstigt att säga att man är nöjd när vi tappar 4–2 med såpass lite tid kvar, men jag tycker inte det är en så jävla dålig insats från vår sida, säger Sundström.

Det var Hallsta som tog kommandot i den första perioden. HIK:s Felix Haeger-Sjöström fortsatte sin fina form från tidigare omgångar och prickade in matchens två första mål.

Sundström är riktigt nöjd med Hallstas förstaperiod.

– Vi gör det verkligen bra där och ligger rätt i egen zon, mot en duktig motståndare. Sen lyckas vi utnyttja våra chanser.

I slutet av perioden släppte dock hemmalaget till flera chanser bakåt och till slut kunde inte Emil Östling freda sitt mål. Med drygt två minuter kvar fick Lidingö in en reducering och ställningen var 2–1 till Hallsta efter de inledande 20 minuterna.

Sen fick Hallsta en mardrömsstart i den andra perioden. Lidingö fick straff efter 87 sekunder och kvitterade.

Men efter det tog HIK tog i matchen på nytt. Efter sju minuter tryckte Jesper Andersson in 3–2 till de svartklädda i powerplay. Det blev mittenperiodens sista mål.

Därefter kopplade Hallsta ett ännu starkare grepp om matchen. Daniel Reinvalds gjorde 4–2 med mindre än hälften kvar av den tredje perioden.

Där och då såg hemmalaget ut att gå mot en säker seger. Men Lidingö ville annat. Först reducerade gästerna via Viktor Hansson och skapade nerv. Sen kunde bortalaget även kvittera. Med 43 sekunder kvar gjorde Gustav Dahlstedt mål och tog matchen till förlängning.

I förlängningen var det Lidingö som drog det längsta strået. Dahlstedt gjorde mål på nytt och sänkte Hallsta. Det var riktigt surt, tycker Sundström.

– Vi leder med 4–2 och det är drygt tre minuter kvar. Sen får vi även ett powerplay med oss. Men vi släpper in ett mål där. Sen kommer en sargstuds och de gör 4–4. Och i förlängningen gick det ganska fort. Det är frustrerande att tappa såpass sent.

– Vi går runt på lite folk och det straffar sig i slutändan. Nu får vi hoppas att vi blir fler spelare till kommande matcher.

HIK:s nästa match är på tisdag. Då spelar man borta mot Tierp. Då tror Sundström på en tuff match.

– Det kommer att krävas en topprestation för att vi ska kunna ta tre poäng. Det är vår 20:e match för säsongen och vi har lite tunt med gubbar just nu. Men vi krigar på och åker dit med höga förhoppningar om att vinna.

Matchfakta

Alltrean östra

Hallsta IK–Lidingö Vikings 4–5 efter förlänging (2–1, 1–1, 1–2, 0–1)

Första perioden: 1–0 Powerplay (13.27) Felix Haeger–Sjöström (Kim Rosman, Jesper Andersson), 2–0 (16.12) Felix Haeger–Sjöström (Daniel Reinvalds, Jesper Andersson), 2–1 (18.06) Viktor Hansson (Joakim Lundh, Oscar von Sydow).

Andra perioden: 2–2 Straff (1.27) Gustav Dahlstedt, 3–2 Powerplay (7.08) Jesper Andersson (Daniel Reinvalds, Casper Norberg).

Tredje perioden: 4–2 (11.25) Daniel Reinvalds (Kim Rosman, Andreas Andersson), 4–3 Boxplay (16.26) Viktor Hansson (Marcus von Sydow), 4–4 (19.17) Gustav Dahlstedt (Marcus von Sydow, Karl Kinch).

Förlängning: 4–5 (0.41) Gustav Dahlstedt (Marcus von Sydow, Erik Friberg).

Skott: 27–35 (8–11, 5–10, 14–13, 0–1)

Utvisningar: HIK: 3x2. LID: 7x2.

Publik: 208

