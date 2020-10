BILDEXTRA. Tekniken öppnar dörrar mot nya världar - unik och omtumlande upplevelse

På med VR-glasögon och ett par hörlurar. Sedan kan resan börja in i ett mörkt, vidsträckt universum, där ljusa linjer skapar en tredimensionell känsla.

Efter en stund dyker ett kluster av punkter upp och virvlar närmare. Världen har kommit till liv i Lundahl & Seitls "The Memor" på Norrtälje konsthall.

– Det ska kännas som att man är i en annan värld, säger Christer Lundahl.

Det handlar om teknik och tid, minnen och perception, med utgångspunkt i en flera miljoner år gammal fossil. Det är dit konstnärsduon vill föra besökarna.

– Den här fossilen var den första encelliga organismen på jorden. Det handlar om ett gränsland mellan geologi och biologi. Tanken är att föreställa sig 27 miljoner år tillbaka och besöka en plats. Ett poetiskt sätt att få fram hur man kan förstå tid, säger Christer Lundahl.

Fossilen blir startpunkt för den biologiska utveckling som leder fram till den tid och den värld där vi befinner oss nu.

– Både vi människor och teknologin är en del av utvecklingen. Temat är minne, med minnets tillkomst kan något utvecklas. Vi människor skapade teknologin, nu kan vi förändra vår biologi. Det är något som kommer att fortsätta.

Tillbaka till den virtuella resan, där besökaren får guidning av en röst och en konstnär. Fossilen placeras i ens hand, en port dyker upp med möjlighet att växla mellan olika världar och tidszoner - och möta sig själv, 24 sekunder tidigare.

Det är en unik och omtumlande upplevelse, där de filmade, inskannade miljöerna skapar en spöklik stämning, som förstärks av dis, doft och ljud.

"The Memor" är en del av utställningen "Monograph" som öppnar den 17 oktober med en rad verk av konstnärsduon Lundahl & Seitl.

Christer Lundahl och Martina Seitl är utbildade i London, startade sitt samarbete 2003 och har visat sina verk runt om i världen. Utställningar där de utforskar filosofi, teknik, tid, rum och perception.

"Monograph" fyller konsthallens båda plan. I "Symphony of a Missing Room", som skapades för Nationalmuseum och har visats på flera platser runt om i världen, förses besökarna med vita glasögon och hörlurar, för att sedan föras genom ett rum där konstverk presenteras.

– Verken blir transkriberade till upplevelser, idéer görs om till fysiska upplevelser, säger Christer Lundahl.

Duon arbetar också med frågor om ursprung, original och kopior. Här finns versioner av verk av konstnärer som Max Ernst och On Kawara och en hyllning till konstnären Sturtevant, som blivit känd för sina kopior av andras verk. På konsthallen visas ett av hennes original, som i sin tur är en kopia av Andy Warhols blommor.

Så fortsätter det, i en värld som vrider och vänder på frågor om vad vi ser, vad vi föreställer oss och vad vi tror.

Christer Lundahl talar om Platons grotta, från Platons dialog "Staten".

–Människor sitter i en grotta, där man ser skuggor på väggen. De vänder sig inte om och ser ljuskällan, de är fångade i sin egen perception.

Det handlar om hur vi uppfattar världen, vad är verkligt, vad är skenbilder, vad vill vi se.

– Det är svårt att förklara i ord, det handlar om att gå in i upplevelser man inte kan förklara, säger Christer Lundahl.

Utställningen innehåller också "An Elegy to the Medium of Film", en 3D-video som rör sig mellan olika världar och landskap, ibland i mörker, med reflektioner över film och våra minnen av film. Vems öga är det som ser? Vem är kameran? Och vad är det vi ser, en filmduk eller ett landskap?

Utställningen visas till och med 28 november. Guidade turer i "The Memor" bokas på konsthallen med Helena Lambert eller Sara Lindström som guider. Skyddsutrustning finns på plats för de interaktiva momenten.

Fakta: Lundahl & Seitl

Monograph

Norrtälje konsthall

17 oktober - 28 november

Guidade turer i virtuella "The Memor" bokas på konsthallen.