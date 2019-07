BILDEXTRA: Nu öppnar årets sommarutställning vid Rånäs slott: Harar, kaninkvinnor och maffigt måleri

Några harar har tagit plats i utkanten av Rånäs slottspark. En del av dem sitter på en bänk, andra vilar i gräset.

– De är lite människoliknande varelser, en del av dem är lite mer gömda, säger konstnären Cecilia Stärner.

Hennes skulpturgrupp "Flocken" ingår i utställningen Konstsommar Rånäs, där konstverk visas både inne i Stenkvarnen och i slottsparken.

Varför just harar?

– Jag är intresserad av mytologi, djur och natur. Sedan har jag också varit inne på att hitta min egen flock, hitta in i konsten. Mytologisk står harar för kvinnlighet och överflöd, jag gillade tanken på haren som mitt kraftdjur, säger hon.

Utställningarna vid Rånäs slott har blivit ett omtyckt inslag under kultursommaren i Roslagen. Nu har konstnären och bildläraren Lisa Ling tagit över efter tidigare curatorn Mai Lundell och skapat en utställning med ett tjugotal deltagande konstnärer.

– De hörde av sig från Rånäs slott och ville att jag skulle ta över, berättar hon.

Utställningen innehåller en stor bredd, med allt från föreställande måleri till idébaserade installationer. Flera av verken är skapade av studenter på Konstfack.

– Jag har fått bra respons från deras studenter, säger Lisa Ling.

Tidigare har utställningen visats i hela slottsparken, nu är den koncentrerad till ytan mellan Stenkvarn och slottet. Cecilia Stärner, som var med även förra året, är nöjd med det nya upplägget.

– Jag är jätteglad över att få ställa ut här igen. I och med att det är lite mindre blir det mer tillgängligt och ger ett tydligare helhetsintryck, säger hon.

Lisa Ling har inte valt något tema till utställningen. Det ger en stor variation bland verken.

– Det är kul att låta folk få göra det de gör, säger hon.

I parken finns bland annat en möbel av Julia Holmgren, som är gjuten i sand. Titeln "In eleven days I will be gone" antyder attden snart kan vara borta. Här finns också Helena Gahnheds "Dag", en dagbädd som erbjuder en stunds vila, Dario Samardizcs "Helix", som fångar både möten och grönska och Harald Sundbergs tre rostfigurer i gruppen "Avlägsen granne", där temat är kommunikation.

Mellan några höga träd löper Isabella Kaléns installation, där säckar och klätterrep knyter an till extremsport och platser där kroppen är oförmögen att vistas under en längre tid.

– Det handlar om kroppen och kroppens begränsningar, säger Lisa Ling.

Inne i Rånäs stenkvarn samsas måleri med skulptur och glaskonst. Lisa Ling har, precis som Cecilia Stärner, valt harar som ett av sina motiv. Hon visar också porträtt och andra motiv, som möter Björk Hijoorths färgstarka bilder på bottenvåningen.

På övervåningen finns Sixten Sandra Östlunds målningar, som utforskar frågor om kroppar i bilder som blandar det föreställande med mer abstrakta element. Här finns också glaskonst, med vaser som hämtat sina former från potatisar och fotografen Ellinor Halls bilder av växter i närbild.

Ett annat inslag är Andrea Graths samling av Playmates, rosa och vita kaninkvinnor som ser ut att ha fått mer än nog av sin roll och Ania Pausers vänliga små kompisar, som vill bli klappade.

Årets utställning i Rånäs uppvisar stor bredd. Det var också Lisa Lings intention.

– Man behöver olikheter för att det ska passa ihop.

Konstsommar Rånäs öppnar den 3 juli, men invigs officiellt den 6 juli. Öppet dagligen till och med 11 augusti. Den 10 juli visas en performance.