Bildextra: Hemvärnet i storövning på Väddö skjutfält – Jan Björklund: "Jag är imponerad"

– Nu är det krigsscenario. Det är inte krig än, men det är nära krig, förklarar Harald Hynell, informationsbefäl för Roslagsbataljonen, om vad övningen går ut på.

Under ett scenario eller ett "spel" som det också kallas, övar deltagarna så nära verkligheten det går. Under just den här deltar i huvudsak ledningen för Roslagsbataljonen - och för alla andra bataljoner som ingår i mellersta militärregionen. Syftet med spelet är att se till att beslutsvägar och processer fungerar som de ska.

Ambitionen är att komma så nära verkligheten som möjligt. När Harald Hynell ska gå in i ett av ledningsrummen lämnar han sin mobiltelefon i en låda utanför, han skulle kunna bli avlyssnad annars. Han och de andra vet inte hur scenariot kommer att spela ut, om det blir krig eller inte.

– Annars kan vi ju förbereda oss på ett sätt som inte går i verkligheten, säger Harald Hynell.

Det är inte bara spelet som tas på allvar, mycket av det som finns under övningen är som i verkligheten och innefattar känslig information.

– Är det något här inne som är hemligt? Frågar Harald Hynell när vi går in i ett nytt rum. Det är det nästan överallt, men en telefon från 1937 kan jag fotografera. Den är fortfarande fullt fungerande, vevas upp och är betydligt svårare att lyssna på än dagens teknologi.

Alla i hemvärnet gör det på frivillig basis, och har andra huvudsakliga sysselsättningar. Harald Hynell jobbar med industridesign och kommunikation till vardags.

– Jag kände att det var min plikt, att det är något jag ville bidra med. Så är det nog för de flesta, säger Harald Hynell om varför han är frivillig.

Mellersta militärregionen är stor, den omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Under övningen besöker Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg, chefen för mellersta militärregionen Thomas Karlsson och ställföreträdande operationsledaren (tillika Liberalernas tidigare partiledare) Jan Björklund olika förband runt om i regionen.

För att hinna till alla platser används helikopter. Den är lite sen, det dåliga vädret har sinkat tidsplanen. Så till slut hörs ett karakteristiskt ljud och på avstånd syns hur den går ner för att landa på en fotbollsplan. Passagerarna bjuds på rundtur och presentation.

– Vi har fått en föredragning av bataljonchefen här i Norrtälje. Jag är imponerad av hur skickliga de är, det är ett mycket högt kvalificerat förband, med skickliga medarbetare, säger Jan Björklund.