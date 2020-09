BILDEXTRA. Följ med in i anrika båthuset: ”Herräng är inte bara gruvor och järnbruk”

Ett båthus är väl ett hus för en båt? Vad mer kan tänkas gömmas här? Jo, mycket mer, visar det sig.

I Skepphusviken bor Lennart och Inger Hurtig på en tomt som vetter ner mot havet. Här finns flera hus, inklusive båthuset. Det är Lennart som har sina rötter här, med båda föräldrarna arbetande inom fiskindustrin. Hans mamma var fisk-kommissionär. Hon ansvarade för all fisk som kom i land och för vidare transport till Stockholm. En transport som Lennart Hurtigs pappa körde.

– Min mamma var en riktig entreprenör, och en sparare. Allt som finns här i båthuset har min mamma sparat och bevarat, säger Lennart Hurtig.

För att förstå helt vart vi befinner oss tar vi oss tillbaka till 1930- talet. Vi beger oss ut på havet med våra bomullsnät som kvinnorna i bygden skapat för hand. Klockan närmar sig småtimmarna, klockan fem på morgonen ska strömmingen köras till huvudstaden och fiskhandlarna. Det är krig och dåligt med mat. Men vid Herrängs kust finns det strömming.

– Det är så lätt att förknippa Herräng med endast gruvor och järnbruk. Fisket glöms bort. I krigstid så mättade vi många stockholmare med strömming härifrån, berättar Lennart Hurtig.

Han själv har också ätit en hel del strömming under sina dar. Även om han aldrig arbetade med det.

– Jag har inte ätit mig mätt, skrattar han.

För visst var det så att båthuset huserade hem åt fiskebåtarna. Men det var också hem för fiskarna. När vi lämnat första anhalten i båthuset, där man både hör och ser vågorna klucka mot båtarna, öppnas en till värld.

– Nu blir det både snett och vint, säger Lennart Hurtig och tar tag i dörrhandtaget.

Ett hem möter oss. Originaltapeter och korkgolv från förr, mattor och möbler som alltid varit här. Det är nästan som att tiden stått still.

– Här bodde bland annat familjen Rosen. Fiskare som flydde från Estland under kriget. De bodde här ända fram till 1955 och levde på strömmingsfisket, berättar Lennart Hurtig.

Samma år som familjen Rosen flyttade ut slutade också båthuset vara den samlingspunkt för fisket som det i så många år varit. Lennart Hurtigs mamma orkade inte längre arbeta i den takt hon tidigare hållit.

En trappa skymtas i hörnet. Den är både brant och har smala steg. Men den leder oss upp till ovanvåningen. Här blandas historia med nutid.

– Det är lite av ett levande museum. För visst är allt de gamla bevarat, men vi är inte heller rädda för att blanda in nytt, säger Inger Hurtig som visar rummet där deras barn och barnbarn brukar leka och busa om somrarna. Här finns både Pippi Långstrump och My little ponny.

Men även Inger och Lennart har ett litet krypin i båthuset också.

– När alla i familjen kommer hit under somrarna lånar vi ut vårt hus till dem, då sover vi till kluckande vågor här istället, säger hon.

Kulturcirkeln håller vanligtvis två guidade turer här under året. Då berättar familjen Hurtig om båthuset och dess historia samt bjuder in en fiskare som berättar om fisket. Ett evenemang som i år ställts in på grund av pandemin.

– Men vill man veta mer om båthuset kan man kontakta oss, säger Lennart Hurtig.