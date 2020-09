BILDEXTRA. Åretrunt-surfarna håller hårt i hemligheten: ”Vill att det ska förbli privat”

“The first rule about fight club is you don't talk about fight club, the second rule about fight club is you don't talk about fight club". Så säger Brad Pitt till en ny klubbmedlem i kultfilmen Fight Club från 1999.

Innebörden är typ: Gud nåde dig om du berättar om våra förehavanden för en utomstående. Och det är lite samma stämning som råder kring surfarna i Norrtälje kommun.

– Man vill att det ska förbli lite privat, det är ju en del av charmen. Så jag vill inte att du fotar mig. Det är också lite av respekt för de andra som håller på med det här, säger en surfare som står och pustar ut i strandkanten, med brädan under armen.

Han har surfat i 20 år, och upptäckte intresset på utlandsresor. Den svenska surfen går inte att jämföra med känslan av att stå på en bräda på varmare breddgrader - men nöden har ingen lag för den med en brinnande passion.

– Att jämföra svensk surf med exempelvis brasiliansk är lite som att jämföra Alperna med Hammarbybacken. Men man tager det man haver! säger han.

Solen skär igenom dramatiska molnbyar på ett närmast bibliskt sätt, och på det gråblå skummande Östersjövattnet flyter ett dussin surfare på sina brädor. Det är upp emot 20 sekundmeter denna förmiddag - vilket är på gränsen till för hård vind. Optimalt är 12-13 sekundmeter.

En av surfare som inte heller är överlycklig över att bli intervjuad, men inte helt emot, är Tanja Eriksson från Stockholm.

– Jag är ursprungligen från Skåne och det var när jag flyttade upp till Stockholm för cirka två år sedan som jag började med den här typen av surf, säger hon.

Hon har åkt upp till Väddö tidigt på morgonen, så fort hon fick kännedom om att prognosen stämde. För de som är vana vid att surfa i Sverige styr väderappar livet lika mycket som sociala medier styr andras tillvaro.

Tanja Eriksson föredrar också hon att surfa i värmen, men hon ser ändå oförskämt taggad ut när hon vadar ut mot de skummande vågorna.

– Vi har inte så mycket att välja på, så det är bara att bita ihop. Men jag borde kanske tagit med mössan till våtdräkten ser jag nu, säger hon innan hon glider ut mot den guppande gruppen av surfare.

