BETYG: Så bra var Rospiggarna – när slutspelsplatsen säkrades: "Magnifik comeback"

Betygsskala: 6 - Världsklass, 5 - Mycket bra, 4 - Bra, 3 - Godkänd, 2 - Inte godkänd, 1 - Dåligt

Patryk Dudek, 10 poäng på 5 heat

Visade inledningsvis att storformen satt i och öppnade med två raka heatsegrar, varav en bäddade vägen för en femetta. Tappade dock två poäng i de avslutande heaten och blev faktiskt nollad (!) i nomineringsheatet. Ett heat som dock var utan betydelse, eftersom Rospiggarna redan vunnit. Extremt hög nivå överlag.

Betyg: 5

Adrian Miedzinski, 10 poäng på 5 heat

Stod för den kanske jämnaste av åkningar och föll aldrig riktigt ur. Tog viktiga poäng i kritiska skeden och gjorde verkligen jobbet. Aldrig nollad, vilket stärker insatsen.

Betyg: 5

Timo Lahti, 9 poäng på 5 heat

Trevande start för den finske trotjänaren och poänglös i sitt tredje heat. Magnifik comeback därefter, med två raka heatsegrar över bland annat självaste Robert Lambert. Bidrar alltid med lugn och kontinuitet.

Betyg: 5

Kai Huckenbeck, 10 poäng på 5 heat

Lite ojämn åkning mot Lejonen, men kanske som allra bäst när det gällde som mest. Heatsegrare i två av tre femettor och den som definitivt säkrade segern tillsammans med lagkaptenen Kim Nilsson. Befäster sin position som säsongens genombrottsförare så här långt i rödvitt.

Betyg: 5

Kim Nilsson, 8 poäng på 10 heat

Medgav efter vinsten att han var tagen av det som hänt lagkamraten Daniel Henderson, men kapten Nilsson knöt ändå näven i fickan och fick jobbet gjort när det kom till kritan. Oturligt luggad på poäng i en millimeterduell mot Oliver Berntzon, men precis som Huckenbeck ordnade han två vitala femettor som bäddade för segern.

Betyg: 5

Anders Mellgren, 0 poäng på 4 heat

Kvällens mest oväntade förarnamn i uppställningen. Masarnas, Indianernas och Piraternas tidigare förare, som lade av 2017, gjorde blixtcomeback på ovalen efter ett samtal från Peter Jansson. Hade det tufft inledningsvis när han skulle ersätta skadade Henderson, men körde upp sig ordentligt och höll på att avgöra hela matchen i heat 13 efter en pangstart och en andraplats i två varv. Kroknade sedan och fick konstatera att det blev noll poäng i kolumnen, men ett godkänt betyg för insatsen utifrån sina förutsättningar.

Betyg: 3

Erik Gheorghe, 0 poäng på 1 heat

Ynglingen fick ett heat under torsdagskvällen, men hade det svårt. Gör som bekant sina allra första ronder på den här nivån och är ett framtidsnamn som Jansson tror mycket på. Får se all körtid just nu som viktiga erfarenheter inför framtiden.

Betyg: Körde för lite för att betygsättas

Peter Jansson, 47 poäng på 15 heat

Märkbart tagen av det som hände Daniel Henderson, men tog sig samman precis som laget och trollade fram en comebackande Anders Mellgren ur hatten på mindre än 24 timmar före matchstart. Fick laget att fokusera på rätt saker när det väl gällde och därför var den här tvåpoängaren lika mycket lagledarens förtjänst.

Betyg: 5

MATCHFAKTA

Bauhausligan, speedway, omgång 15:

Rospiggarna–Lejonen 47–43

Rospiggarna: Patryk Dudek 10, Kai Huckenbeck 10,n Adrian Miedzinski Timo Lahti 9, Kim Nilsson 8, Anders Mellgren 0, Erik Gheorghe 0

Lejonen: Robert Lambert 16, Nikolai Klindt 9, Oliver Berntzon 8, Mathias Thörnblom 4, Casper Henriksson 4, Linus Eklöf 2

Publik: 1098 personer på Credentia Arena i Hallstavik.

Aktuell tabell hittas här.

Ankare-ligan:

(Delas ut till förarna som presterade bäst i fallande skala där 3 är högst)

3: Adrian Miedzinski

2: Kai Huckenbeck

1: Patryk Dudek