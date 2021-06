Betyg: Efter säsongens andra förlust – bäst och sämst i Rospiggarna

Betygsskala: 6 - Världsklass, 5 - Mycket bra, 4 - Bra, 3 - Godkänd, 2 - Inte godkänd, 1 - Dåligt

Kim Nilsson, 10+2 poäng på 6 heat

Fortsätter att vara stabil, men saknade kanske den riktiga fullträffen mot Smederna. Matchades ihop med unge Oleg Mihailov och tog poäng i varje heat. Men lagkaptenen har förstås ännu mer att ge.

Betyg: 4

Oleg Mihailov, 2 poäng på 4 heat

Nej, det ville sig inte för Rospiggarnas lovande lett. 21-åringen bidrog visserligen till en av Rospiggarnas två heatsegrar under matchen, men fick se sig både nollad och borttoppad i en väldigt svår bortamatch.

Betyg: 2

Adrian Miedzinski, 12 poäng på 6 heat

Vilken comeback av 35-åringen, som var tillbaka i Rospiggarnas tröja efter 14 års frånvaro. Klev in med kort varsel efter att Kai Huckenbeck lämnat återbud – och körde som han inte gjort något annat. Trivdes som handen i handsken på Smedstadion, blev bäste poängplockare och spexade till sin gamla hemmapubliks förtjusning. Kan bli en riktig joker i Janssons lagbygge.

Betyg: 5

Patryk Dudek, 0 poäng på 0 heat

Tung kväll för 28-åringen, som var tillbaka i Rospiggarna efter att ha missat hemmapremiären mot Indianerna då han inte kom loss från hemlandet. Den polske klassföraren kraschade redan i sitt första heat och körde därefter inget mer. Enligt lagledare Jansson var Dudek blåslagen, men ska vara tillbaka på banan inom kort.

Betyg: –

Timo Lahti, 10+1 poäng på 6 heat

Finnen fick värsta möjliga start på matchen när han körde rätt in i Patryk Dudek och kraschade. Men till skillnad från lagkamraten kom Lahti tillbaka starkt och stod för genomgående jämna åkningar. En lagspelare ut i fingerspetsarna.

Betyg: 4

Daniel Henderson, 3+2 poäng på 6 heat

29-åringen var tillbaka på hemmaplan och ville förstås visa Eskilstunapubliken vad han gick för. Dessvärre blev det ingen dunderkväll för Henderson, som definitivt hade hoppats på mer än en pinne i vartannat heat. Men godkänt, helt klart.

Betyg: 3

Oscar Holstensson, 0 poäng på 1 heat

Fick chansen i heat 13 – men hade det ruskigt tufft i ett sitt enda framträdande och fick se Smedernas reserv, Johannes Stark, säkra hemmasegern genom en femetta.

Betyg: –

Peter Jansson, 37 poäng på 15 heat

Ingen enkel uppgift för Rospiggarnas lagledare, som tvingades skruva på matchplanen efter att Kai Huckenbeck lämnat ett sent återbud. Fick dock in Adrian Miedzinski med kort varsel – vilket blev ett lyckat drag. Gjorde också vad han kunde för att ersätta skadade Dudek under matchen – men till sist blev det ett avbräck för mycket och Rospiggarna fick konstatera att säsongens andra förlust var ett faktum.

Betyg: 4