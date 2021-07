BETYG: Bäst och sämst – efter skräckveckan: "Fick gång på gång se sig omkörd"

Betygsskala: 6 - Världsklass, 5 - Mycket bra, 4 - Bra, 3 - Godkänd, 2 - Inte godkänd, 1 - Dåligt

Kim Nilsson, 13 poäng på 6 heat (Masarna) och 7 poäng på 7 heat (Lejonen)

Stod för en stark insats mot sitt gamla lag och blev poängbäst med flera starka prestationer. Dessvärre räckte det inte för att Rospiggarna skulle säkra segern mot Masarna. Mot Lejonen hade lagkaptenen det desto tyngre, även om han öppnade fint, och snittade bara en poäng per heat efter bland annat två nollor. Matchades riktigt hårt när Rospiggarna fick köra riders replacement i bägge matcherna.

Betyg: 3

Adrian Miedzinski, 9 poäng på 5 heat (Masarna)

Ytterligare en förare som stod för en stark match mot Masarna, men när det väl gällde i heat 14 fick den polske speedkulan stopp på hojen varpå Masarna kunde säkra segern. Kom dessvärre, för Rospiggarnas del, inte till start i Gislaved då en inställd ligamatch i Polen hindrade honom. Hade behövts mot Lejonen, är känslan.

Betyg: 3

Timo Lahti, 7 poäng på 6 heat (Masarna) och 11 poäng på 7 heat (Lejonen)

Gått riktigt starkt de senaste matcherna, men var inte alls lika lyckosam mot Masarna. Fick köra R/R för saknade Emil Sayfutdinov och mattades nog en del i värmen. Under torsdagen var han betydligt vassare och en av få rospiggar som verkligen kom upp i normal nivå, utan att för den delen kunna påverka resultatet.

Betyg: 4

Norick Blödorn, 1 poäng på 4 heat (Lejonen)

Debuterade på svensk mark mot Lejonen, men fick se sig nollad tämligen omgående. Först i det tredje heatet kammade den unge tysken hem sin första poäng när han och Lahti löste 3–3 i en rond som dock lär bli mest ihågkommen för att Robert Lambert slog nytt banrekord. Har potential, men också mycket kvar att lära och utveckla.

Betyg: 2

Kai Huckenbeck, 7 poäng på 5 heat (Masarna) och 14 poäng på 7 heat (Lejonen)

Blandade och gav mot Masarna, där det både blev fullpoängare men också en nolla i det sista heatet. Inte alls samma självklarhet i körningen som under tidigare hemmamatcher – men tysken var uppe på hästen igen mot Lejonen och matchade faktiskt dominante Robert Lambert poängmässigt med 14 inkörda pinnar. Bäst i ett svagt Rospiggarna.

Betyg: 4

Daniel Henderson, 4 poäng på 7 heat (Masarna) och 0 poäng på 4 heat (Lejonen)

Fick dra ett extremt tungt lass i Emil Sayfutdinovs frånvaro och matchades hårt med tre heat i rad. Trots tung belastning gav Henderson aldrig upp mot Masarna, vilket visade sig i poängutdelningen. Matchen mot Lejonen vill nog Henderson bara glömma och inte bara för slutresultatet. Hade det extremt svårt på ovalen i Gislaved och trots att han tog ledningen i ett av heaten, så fick han gång på gång se sig omkörd.

Betyg: 3

Oscar Holstensson, körde inte alls

Betyg: –

Erik Gheorge, 0 poäng på 1 heat

Betyg: –

Peter Jansson, 40 poäng på 15 heat (Masarna) och 33 poäng på 15 heat (Lejonen)

Hade ingen optimal uppladdning inför hemmamatchen mot Masarna med ryske stjärnförvärvet Emil Sayfutdinovs plötsliga avbräck. Gjorde vad han kunde för att få tag i ersättare, men det slutade med att Rospiggarna fick köra riders replacement. Det höll på att gå vägen i nio heat – men därefter klappade Janssons gäng ihop och inkasserade årets första hemmaförlust. Mot Lejonen fortsatte avhoppen att spela Jansson ett spratt och den här gången var det Adrian Miedzinski som lämnade sent återbud, vilket innebar att Rospiggarna fick köra riders igen. Gjorde vad han kunde och toppade in Nilsson när bortalaget bärgade kvällens enda femetta. Tyvärr tappade Rospiggarna allt därefter och fick konstatera att säsongens största förlust också var ett faktum under en riktigt tung vecka. Jansson ska dock inte lastas för allt.

Betyg: 3