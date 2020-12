Beskedet – säsongen över för futsalklubbarna: "Som en chock"

Sporten kunde i slutet av november rapportera om att futsalsäsongen 20/21 sattes på paus till följd av coronapandemins andravåg – något som innebar bland annat att Ankaret FK fick ställa in sin populära futsalturnering, Ankaret Futsal Cup.

Även anrika Rånäscupen, vars arrangör Rånäs IF fyller 100 under 2021, fick ställas in till klubbens stora förtret.

Och nu kommer nästa trista besked för futsalutövarna:

Svenska fotbollförbundets tävlingskommitté har beslutat att samtliga division 1-serier, kvalet till division 1 SFL ställs in med omedelbar verkan.

Samtliga lag i division 1 behåller sina platser till kommande säsong och ingen upp- eller nedflyttning kommer således att ske den här säsongen.

Ett besked som togs emot med besvikelse av Ankarets sportchef Mirza Logo:

– Jättetråkigt och trist. Givetvis är vi medvetna om situationen och alla är ju drabbade av Covid -19, men vi hade ändå lite förhoppningar om att serien skulle kunna komma igång på något vis framöver. Antingen som enkelserie och eller utan publik. Men det är inget enkelt beslut att fatta, samtidigt som det är fullt förståeligt. Man får bita ihop och komma igen.

Hade ni hoppats på att förbundet skulle haft mer tålamod och sett var utvecklingen tagit vägen innan de fattade ett beslut?

– Ja, precis. Säg att fotbollssäsongen kanske startar senare än normalt, då hade det eventuellt funnits tid till att spela en enkelserie. Och jag har aldrig varit med om att man mer eller mindre hoppar över ett helt år. Det kom som en chock när mejlet ramlade ner i inkorgen. Jag kände bara "vad händer nu?"

Ankaret hade som bekant ett uttalat mål om att nå SFL den här säsongen efter att ha fallit på målsnöret under fjolåret – och gjort en storsatsning med flera nya spelare in, samtidigt som man behållit stommen från tidigare säsonger.

Men nu får den målsättningen sparas till kommande säsong.

– Det blir ju så. Känslan var att vi hade en bra grej på gång och Bojan (Dobriserevic) och Belmin (Logo) hade verkligen gjort ett kanonjobb på kort tid för att få ihop det. Jag tror att vi hade lyckats i år, men det får vi aldrig veta.

Även Ankarets nystartade damlag får vänta till kommande säsong innan det blir debut i tävlingssammanhang – då även deras seriespel har blivit inställt.

– Jättetråkigt. Jag tycker att de verkligen hade fått ihop det, tjejerna och Toni (Mijajlovic). Det var en fröjd att följa deras träningar och den utveckling som de åstadkom på så pass få antal träningar.

Vad händer nu?

– För min del handlar det om att, från och med årsskiftet, att blicka framåt och fokusera på nästa säsong. Spelarna i herr- och damlaget är inte bara duktiga spelare utan också fantastiska människor som verkligen menar allvar med futsalen och då vill jag jobba hårt för att kunna ge dem så bra förutsättningar som möjligt.

– Sedan kommer vi att ha en dialog med fotbollsklubbarna som de tillhör och sedan får vi se var pandemin tar vägen. Troligtvis blir det ingen futsal den här vintern, utan i stället handlar det om att förbereda oss inför 21/22 och utveckla samarbetet med spelarnas klubbar.

Logo passar även på att hylla sina spelare för tålamodet och förmågan att anpassa sig som de visade upp under hösten.

– Och jag är helt säker på att vi kommer komma stärkta ur det här till nästa år.

Ankaret och Edsbro hann genomföra en respektive två matcher den här säsongen innan serien pausades. Ankaret vann sin enda match mot just Edsbro, medan Edsbro föll i sin andra mot Futsal Club Bosna.

Ankaret och Rialas damer hann aldrig inleda seriespelet.