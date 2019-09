Beatles-tolkarna BeatUs inför spelningen på Väddö: "Justin Bieber kommer inte spelas om 60 år"

Lars Risberg är sångare och basist i BeatUs är född 1957 och var alltså bara barnet när Beatles slog i genom tidigt 60-tal. Men minnena sitter i och han menar fortfarande att inget kan slå Beatles.

– De var allt för mig som barn. Och även när jag blivit äldre och ställer mig frågan "vad var det egentligen man tog till sig?" blir svaret Beatles. Jag har favoriter jag upptäckt senare också som Gino Vanelli och Kenny Loggins, men Beatles är alltid kärnan. Man kan kanske tycka att det är lite lättköpt att köra Beatles-covers, men jag kan inte bry mig om det då det är det jag tycker om helt enkelt.

Tillsammans med Michael Nilsson, Lars Wikström och Roine Johansson får han tillfälle att spela sina favoriter under hösten på en rad orter. Gruppen som mest började som en kul grej är numera prio ett för alla i bandet, som under hösten även är aktuella som kompband bakom Robert Wells 30-årsjubilerande Rhapsody in Rock-turné.

BeatUs uppträder i svarta kostymer, slipsar och vit skjortor i likhet med hur Beatles såg ut under sina tidigaste år, men de skippar peruker så som inte sällan Sverige-aktuella The Mersey Beatles ser ut till exempel.

– Då går man lite långt tycker jag, speciellt om man är över 60 som vi.

Framträdandet ska räcka till utan att spöka ut sig är ambitionen.

– Folk ska tänka ”ni ser så glada ut” när de ser oss. Och det är vi verkligen också. Glädjen kommer verkligen inifrån.

För Lars Risberg går det inte att jamma sig i genom en Beatles-låt. Det vill säga, det räcker inte att ha hört en Beatles-låt och sen kan du lira den.

– Nej, ta en låt som ”Get Back”. Den 'är mycket krångligare än man kan tro. Låtarna kan vara enkla på ytan, men är ofta väldigt snirkliga. De skrev låtar genom att överraska sig själva med oväntade harmonier. Ja, om man jämför ”Love Me Do” från 1962 med b-sidan till ”Abbey Road” från 1969 är det makalöst hur de utvecklades bara under de sju åren.

Tror du Beatles inflytande kommer att överleva i framtiden?

– Ja, jag tror det är den gruppen på popsidan från 1900-talet som kommer leva kvar. Man kan jämföra med Justin Bieber som kidsen i dag tycker är jättebra, och det kan jag väl köpa. Men han kommer knappast spelas om 60 år, det kommer Beatles.