Båten Svalan ger semesterfirare populär sightseeing till havs i Grisslehamn: ”Havsörnsgaranti”

Under båtturen i skärgården får man lära sig mer om Grisslehamns havsliv, äta lite gott och se en och annan havsörn.

– Häromdagen såg vi ett tjugo-trettiotal örnar under en tur. Det är havsörnsgaranti kan man säga, berättar Johan Ekstam.

Turen tar passagerarna till ett havsörnsnäste, vidare via Fogdö, under Singöbron ut på havssidan, och in via Fogdöbron tillbaka till Grisslehamns Marina.

– Allt som allt tar det två timmar att åka med, säger Max Holmén.

Svalan, som båten heter, kör annars charterturer inne i Stockholm med hemmahamn i Solna. Men kopplingen till Grisslehamn är stark. Max Holmén och Johan Ekstam har båda spenderat hela sina somrar här sedan barnsben.

– Vi har också fiskat ihop väldigt mycket här, så vi kan alla vatten väldigt bra, säger Johan Ekstam.

Tolv personer får plats i båten. Den avgår från Vågbrytaren längst ut i Grisslehamns Marina, vid campingen. Turerna går kl. 13 och kl.16. Biljetter bokas i förväg på: 070-450 29 36. Båten går även att abonnera för privat sällskap. Turerna går till och med den 29 juli.