Bakslag för våren – nu kommer blötsnö och kalla vindar: ”Stor skillnad mot vad vi har haft”

Under helgen och inledningen av veckan kom äntligen våren. Väderprognosen framåt visar att det rörde sig om ett högst tillfälligt besök.

– Vi har ett väderomslag på ingång. Det kommer att röra sig kallare luft över landet under dagen. Molnigheten ökar och under natten mot torsdag kommer det in ett område med blötsnö eller snöfall. Under morgondagen ser det ut att bli mer blötsnö som även dröjer sig kvar till på fredag, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på vädertjänsten Stormgeo.

I Norrtälje kommun kommer det också att bli ganska blåsigt, särskilt vid kusten.

– Det blåser upp på torsdagen med nordliga vindar så det blir ganska kallt. Vid kusten pratar vi om elva meter per sekund och byiga vindar, i byarna kan det vara riktigt ordentligt, säger Josefine Bergstedt.

Det snöblandade regnet kan också komma på återbesök under helgen.

– Nederbördsområdet ligger kvar och snurrar över Östersjön. Snöbyar som drar in får vi räkna med under både lördag och söndag. Så det är inte jätteroligt vårväder om det är det man längtar efter, säger Josefine Bergstedt.

Hon ger också ett varningens ord till dem som ska ut på vägarna i snön och blåsten.

– Man ska vara lite försiktig i trafiken under torsdagsdygnet, jag kan tänka mig att många har fått på sommardäcken också, säger Josefine Bergstedt.

Någon återkomst för vårvärmen är inte i sikte.

– Tyvärr ser det ut som att det kalla vädret kommer att hålla i sig under april ut, med temperaturer mellan fem och tio grader. Luften som ligger över landet är kall och det kommer att vara så månaden ut, säger Josefine Bergstedt.