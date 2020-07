Backtalangen stannar i Hallsta – som även hoppas förlänga med tre viktiga kuggar: ”Fått positiva vibbar”

LÄS ÄVEN: Skyttekungen stannar i Hallsta – trots bud från högre ort: ”Är det inte roligt utvecklas man inte”

Hallsta Hockey stod för en stark insats som nykomling i division 3, där laget tog sig till Alltrean. I höst går HIK in i sin andra raka säsong i Hockeytrean, och man gör det med stora delar av truppen intakt. I juni skrev vi på Norrtelje Tidning att Hallsta hade förlängt med 13 spelare från fjolårets trupp. Nu kan ett till namn läggas till på den listan.

– Felix Haeger-Sjöström är klar för ett år till hos oss. Han har haft några andra lag efter sig, till exempel Rimbo har varit intresserade, så det känns väldigt kul att han vill fortsätta i Hallsta, säger Dennis Sundström, HIK:s tränare.

– Han kom till oss när han var väldigt ung och har tagit kliv varje säsong. Förra året kom han tvåa i den interna poängligan, så han har verkligen varit viktig för oss.

Sundström hoppas även att Hallsta lyckas förlänga med tre andra viktiga kuggar.

– Vi jobbar på att försöka få (Daniel) Reinwalds och bröderna (Fabian och Sebastian) Stigberg att fortsätta med oss. Jag har fått positiva vibbar därifrån, men det är lite för tidigt att säga att det är klart.

– Sen har vi två spelare på väg in från Uppsala, men där är inget klart heller.

Är du nöjd med truppen ser ut?

– Ja, jag är nöjd över att vi har lyckats få viktiga spelare att stanna hos oss. Sen behöver vi få in de här spelarna jag vill förlänga med plus två eller tre spelare till. Vi måste nog in med någon till spelare på backsidan, och sen vore det även bra med en till målvakt.

– Men överlag är känslan god. Det är väl tredje året i rad där de viktigaste spelarna väljer att fortsätta.

Vad tycker du att laget målsättning ska vara för den kommande säsong?

– Målsättningen är framförallt att hålla oss kvar i division 3. Därför handlar det först och främst att knipa en topp fyra-plats i grundserien och ta oss till Alltrean. Då har vi nått vårt primära mål.

Hur tränar ni för att nå det målet?

– Vi har haft en gemensam fotbollsträning i veckan bara för att hålla ihop det. Sen kör de flesta egen träning på gym eller annat. I slutet av juli eller början av augusti går vi på is i Rimbo och tränar där. Därifrån och framåt kör vi hårt.

Klara namn för Hallsta IK 2020/2021

Målvakt: Emil Östling, Mathias Andersson

Backar: Daniel Ivonen Gustafsson, Daniel Pettersson, Viktor Rosenblom, Felix Haeger-Sjöström

Forward: Felix Hedin, Casper Norberg, Vegard Pettersson, Pontus Bergsten, Kim Rosman, Andreas Andersson, Petter Sigfridsson, Elias Sjölund