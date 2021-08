Artistduon Ola och Leif lirar soft garagejazz i Rådmansö kyrka

På bordet bland engångsmuggar och mineralvattenflaskor trängs en mixer till en sånganläggning och två kraftiga stativ som bär upp två kompakta högtalare. Vid bordet sitter artisterna Ola Pettersson och Leif Williamsson framför notställ och rakt över våra huvuden lyser en taklampa. De plockar upp sina instrument.

Ola, som står för solosången, tar upp sin akustiska gitarr, en Taylor som han haft i nästan tjugo år, Leif sitt munspel, eller rättare sagt ett av sina munspel. I sin speciella munspelsväska har han ett batteri av munspel, säkert ett femtontal, diatoniskt munspel och kromatiska munspel, kromatiska finns i olika tonarter.

Ola Pettersson har ju gjort sig ett namn som vis- och rocktrubadur. Leif Williamssons pryl är bluesen.

När duon nu ska repa och nöta in repertoaren till deras konsert i Rådmansö kyrka den 2 september klockan 19 - Stardust Serenade - handlar materialet rakt igenom om jazzpärlor.

Duosättningen i sig är utlämnande och naken. De kan inte stötta sig på någon basist eller trummis eller annan instrumentalist - och varje litet fel blir mer hörbart.

Ja, just det ja; jazzpärlor! Med Ola och Leif vid mikrofonerna hade kanske någon väntat sig garagerock, en litet råare genre av rock, men med repetitionen här i garaget myntar Ola och Leif ett nytt begrepp; garagejazz, i en soft tappning.

– Leif och jag känner varandra sedan många år, men det var först förra året som vi började att spela tillsammans. Vi började med att bara sitta och jamma och sedan så började vi att skicka musiklänkar till varandra. Av en ren tillfällighet kom vi in på jazzen. Som liten minns jag att jag hörde mina föräldrar spela jazz hemma, men jag vet faktiskt inte riktigt vad som nu i vuxen ålder ledde oss in i den, säger Ola Pettersson eftertänksamt.

Varken Ola eller Leif hade spelat jazz innan och nu tog det inte lång tid innan de upptäckte jazzen på allvar.

– Autumn Leaves... Fly My To The Moon... Someone to Watch over Me... Steppin' Out With My Baby... Vilka låtar! Vi började lyssna på artister som Nat King Cole, Dina Washington och Frank Sinatra... Vi gillar verkligen melodierna och nu har det blivit vår repertoar, utbrister Leif.

För både Ola och Leif är det en utmaning att ta sig an och tolka dessa jazzstandars.

– Det är inga treackordslåtar precis, flera färgade ackord används med spännande, täta harmonier. Jag använder betydligt fler ackord nu. Annat som är typiskt för jazzen är känslan och improvisationen i musiken, fortsätter Ola.

När Ola och Leif repar sina jazzpärlor fylls garaget av något varm, mjuk och behagligt. Kalla den gärna Loungemusik, eller mingelmusik.

–Tänk att få framföra den här musiken i Rådmansö kyrka, utbrister Ola Pettersson och säger att han älskar att spela i kyrkor:

– Kyrkorummet är min favoritlokal att spela i. Det blir en sådan otroligt fin stämning och akustiken är helt otrolig. Så vi ser fram mot den här spelningen!

NÄR: Rådmansö kyrka den 2 september klockan 19.