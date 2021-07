Årets första hemmatorsk – Jansson: "Skamsen – fundera vad vi håller på med"

Det var som upplagt för ännu en hemmaseger under tisdagskvällen i Hallstavik. Med över tusen personer tillbaka på läktarna på Credentia Arena, där ett obesegrat hemmalag tog emot ett Masarna, visserligen regerande mästare, men med fyra raka förluster i ryggsäcken, så skulle det här bara sluta på ett sätt.

Och faktum är att det länge såg ut att gå de rödvitas väg. För efter nio heat ledde Rospiggarna med sex poäng.

Ett försprång som, enligt Peter Jansson, inte skulle gå att tappa. Ändå var det precis vad som skedde.

– Och jag vet faktiskt inte varför. Det lär jag analysera. Okej, vi förlorade heaten mot det andra laget, men varför gjorde vi det? Vi ledde med sex poäng inför heat 10 och förlorade väl de kommande tre heaten med 13–5. Det är inte okej. Vi lär ta och fundera över vad vi håller på med, suckar lagledaren.

– Just nu är jag irriterad och skamsen över att vi förlorade. Vi ska inte förlora mot det här motståndet på hemmaplan, fortsätter han.

I det tolfte heatet tog också Masarna över ledningen för första gången, med 35–37, och därefter hade Avestaklubben för mycket vind i seglen för att Rospiggarna skulle orka vända på skutan igen.

– Nej, jag vet inte vad som hände. Det blir lätt felfokus när man inte hittar rätt i gruppen, men Peter försökte få oss att fokusera på saker som vi kunde påverka och inte annat, svarar Kim Nilsson på frågan vad som hände mellan heat 10 och 15.

– Personligen tycker jag väl att vi startade för dåligt i slutet av matchen. Masarna vann de flesta starterna och därefter gick vi bort oss som hemmalag. Vi gjorde missar i all iver att försöka rädda upp situationen och blev i stället omkörda. Där tappade vi det, säger han.

Nilsson, som dock hade en fin kväll rent individuellt med tolv inkörda pinnar, var förstås också besviken efter årets första hemmaförlust och menar att smällen lär påverka självförtroendet man haft på Credentia Arena.

– Klart det påverkar. Vi har ju vunnit här tidigare och exempelvis har Kai (Huckenbeck) kört jättebra här, men nu började han att vackla lite grann. Men förhoppningsvis kan det här fungera som en väckarklocka också. Vi har varit hyfsat nöjda med våra matcher hittills, så kanske var det bra att det här kom nu, funderar lagkaptenen.

Jansson:

– Naturligtvis kommer det att påverka oss. Det här är väl min andra förlust på hemmaplan sedan jag kom hit och givetvis ger det oss en negativ känsla. Vi ska inte förlora hemma, för det är inte okej.

Ingen som följer Rospiggarna har nog missat följetongen med nyförvärvet Emil Sayfutdinov, som skulle ha debuterat under tisdagskvällen, men som fick lämna återbud när hans son skadat armen så pass att det krävde operation.

Hur mycket har det stört er uppladdning?

– Givetvis påverkade det på så sätt att vi fick köra några heat extra med andra förare, men vi skulle ha vunnit den här matchen även utan Emil, säger Jansson.

– Alla vet hur stark han är och vilken ledare han ska vara. Även om vi har ett jämnt lag, så ska han vara en förare som ska kan kliva in och leda gruppen, så det är klart att det var ett tapp. Att han sedan gick in på ett så pass lågt snitt att bara jag och Timo (Lahti) fick ta chans heat (förutom Daniel Henderson) gjorde oss också svagare. Speciellt under en varm dag. Det var inte optimalt, säger Nilsson.

Och redan under torsdagen väntar nästa match för Rospiggarna – som reser till Gislaved för att möta Lejonen.

– Det är bara och knyta näven. Jag tror att de flesta är väldigt revanschsugna, säger Nilsson.

Vad kan ni ta med er trots smällen?

– Det skulle väl vara de nio första heaten, svarar Jansson med ett snett leende.

Bauhausligan, omgång 6:

Rospiggarna–Masarna 40–50

Rospiggarna: Kim Nilsson 13, Adrian Miedzinski 9, Kai Huckenbeck 7, Timo Lahti 7, Daniel Henderson 4, Erik Gheorge 0.

Masarna: Piotr Pawlicki 15, Przemyslaw Pawlicki 9, Martin Smolinski 9, Philip Hellström-Bängs 8, Dimitri Bergé 8, Emil Millberg 1.

Publik: 1150 personer på Credentia Arena i Hallstavik.

Aktuell tabell hittas här.