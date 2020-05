Antalet konkurser eskalerar i landet – Norrtälje bland de hårdast drabbade kommunerna

Hotell- och logiverksamheten har drabbats hårdast av alla landets branscher, med nästan sju gånger fler konkurser i mars och april i år jämfört mot förra året. Det visar en ny undersökning som kreditupplysningsföretaget Ratsit har gjort av konkurser i Sverige under coronakrisen. Norrtälje är en av de kommuner som har drabbats absolut hårdast, men ökningen bör sättas i relation till att kommunen förra året hade jämförelsevis få konkursdrabbade företag.

Här växte konkursantalet till elva konkurser under perioden 1–15 maj i år jämfört med endast två konkurser under hela maj 2019. Norrtälje växte också från tre konkurser under mars–april 2019 till tio stycken under samma period 2020.

I sommarstaden Norrtälje är restaurangbranschen den som hittills har förlorat flest bolag. NT har under våren rapporterat om flera uppskattade ställen som har tvingats slå igen, bland annat ekokrogen På stan och restaurang Köket i kommunhuset. Båda ställen drivs av krögarparet Sandra och Per Grann Wahlgren.

– När man fattar såhär stora beslut kan man inte låta sig styras av känslor. Men när jag vaknar om nätterna, då kommer känslorna fram, sa Per Grann Wahlgren i samband med konkursen.

Även detaljhandeln präglas av det kraftigt minskande kundantalet. Efter ett och ett halvt år på Köpmannagatan i Rimbo slog klädbutiken Familjemix igen. Ägaren Petra Hedeby är dock optimistisk inför framtiden.

– Det är det bästa jag har gjort. Nu vet jag att jag vågar och jag har nya planer för framtiden, sa hon till NT i början av maj.

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder.

Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget.

Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs.

Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen.

Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst.

Källa: Bolagsverket