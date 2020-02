Ann-Britt Magnussons hårda kamp mot bröstcancern – Barnbarnet: ”Kommer du att dö nu, mormor?”

Hungriga händer byter grepp från västerbottenpaj till nubbe till kräfta. Vänner och bekanta till Ann-Britt, 66, och maken Göran, 76, sitter längs ett långbord på campingområdet. Det är kräftskiva på en lördag i slutet av augusti 2017 när solen går ned över Björkö Örns camping. På torsdagen innan helgen har Ann-Britt varit på mammografi-undersökning.

Makarna äter frukost i husvagnen på måndagsmorgonen när hon får ett samtal från dolt nummer.

– Hej, det är från Sofiahemmet i Stockholm.

Hälsningsfrasen räcker för att Ann-Britt ska förstå vad det handlar om. Trots att hon inte känt något i förväg, visar screeningen från torsdagens mammografi en stor tumör i det vänstra bröstet. De vill nu att hon kommer in igen för att se ifall den är ondartad.

En grov sticknål sticks in i vårtgården för att ta ett vävnadsprov som skickas till Karolinska sjukhuset för undersökning.

Veckan efter vävnadsprovet berättar läkaren på Karolinska sjukhuset att tumören är ondartad. Det är inte konstigt att Ann-Britt inte känt något, säger läkaren. Cancersvulsten sitter långt in i bröstet. Tolv centimeter bred. Yngsta barnbarnet Madelene frågar om mormor ska dö. Ann-Britt rör inte en min.

– Det första jag tänkte var att jag kommer ta mig igenom det här, säger Ann-Britt i det solbelysta köket där NT träffar henne 2,5 år senare. Bredvid henne sitter Göran på fönsterplatsen som vetter ut mot Norrtäljeviken och Lindholmens naturreservat där paret brukar promenera tillsammans med hunden Pepsi. På bordet ligger en skokartong fylld med papper från tiden då hon hade cancer.

– Jag är ju från Åland. Finsk sisu, fortsätter Ann-Britt tvärsäkert när hon tänker tillbaks på det tuffa året.

Det finska uttrycket sisu som blev världskänt under finska vinterkriget betyder hårt arbete, envishet och kämparglöd. Och nu börjar Ann-Britts eget krig.

Första operationen inleds på morgonen två veckor efter beskedet och personalen på Karolinska lyckas inte hålla kvar en hemlängtande Ann-Britt, som är tillbaka i lägenheten strax utanför Solbacka vid lunchtid. Bemötandet från personalen på sjukhuset, tycker hon, är avgörande för beslutsamheten att besegra tumören.

– Det går knappt att beskriva. Jag är så otroligt tacksam över deras lugn och varma omhändertagande. Man blev lite som syskon under tiden, säger Ann-Britt med uppriktig tacksamhet i rösten. Göran nickar instämmande. Under intervjun påpekar hon flera gånger hur väl behandlad hon blivit av andra runtomkring och hur mycket stödet från alla som inte är direkt familj har betytt för henne.

Efter två operationer under hösten ska cellgiftsbehandlingen påbörjas i december. Nio tillfällen, varje torsdag under två månader. För att cellgifterna ska komma in i kroppen måste Ann-Britt operera in en så kallad picc-line. Ett 45 centimeters långt rör som går längs venen i överarmen till hjärtat. Men personalen glömmer att ta bort en nål som går igenom picc-linen efter operationen. Och det första behandlingstillfället måste därför skjutas upp två veckor eftersom Ann-Britt fått blodförgiftning med 39 graders feber på grund av misstaget.

Mellan tillfällena för cellgiftsbehandlingen hinner Ann-Britt gå från att vara ett energiknippe till att bli sängliggare. En granne i hennes hus, som själv överlevt bröstcancer, kommer ner minst en gång i veckan för att trösta Ann-Britt. Dagarna går och gifterna letar sig in i en tandköttsinflammation så att en tandläkare måste dra ut hennes tänder i överkäken. En månad går hon utan övre tandrad innan hon kan få nya porslinständer. Rösten försvinner under en period i tre veckor och naglarna likaså.

– Men försämrad syn och hörsel slapp jag!

En dag i duschen hittar hon halva sitt hår i avloppsbrunnen och det dröjer inte länge tills allt är borta. I början av den stekheta sommaren 2018 måste Ann-Britt ha mössa på sig för att inte frysa. Så en dag bestämmer hon och Göran sig för att åka till en perukmakare på Valhallavägen i Stockholm.

– Många av perukerna jag provade hade för mycket hår och var för grå i färgen, tyckte tjejen som jobbade där. Så istället för en grå mopp fick jag en snygg cendréfärgad page. Hon gav verkligen perfekta smakråd, säger Ann-Britt och skrattar när hon stolt visar upp en bild på sig i peruken.

Efter cellgiftsbehandlingarna sätter strålbehandlingen igång. Och eftersom cellgiftsbehandlingen har fungerat så bra blir det färre tillfällen än vad läkarna först trott. Under tre veckors tid lade Ann-Britt sig på en brits varje dag under fyra minuter som tog henne in under, som hon beskriver det, en stor tunnel.

Dagen innan midsommarafton 2018, nästan ett år efter hon fick beskedet, är Ann-Britt inne på sin sista strålbehandling. Blodprovet har visat att hon mår bra. Håret har börjat komma ut och ersatt den tidigare långa cendréfärgade frisyren med ett gråsvart kortklippt hår. Och på senhösten börjar Ann-Britt känna kraften komma tillbaka när hon orkar gå ut och gå igen. Men det är först om ett år som hon med säkerhet kan friskförklaras och under de kommande fem åren måste hon åka in varje halvår för att få zolodronsyra, som ska förhindra återväxten av cancerceller.

– När de sa att i dag blir sista behandling blev jag så glad, säger Ann-Britt lättad efter att ha återupplevt det dramatiska året i minnet. Men Göran blir synligt orolig och sjuder inte med samma entusiasm som Ann-Britt när framtiden diskuteras. Hans pappa överlevde lungcancer men dog några år senare då den satt sig i gallblåsan istället.

– Först efter fem år av zolodronsyra, och att den behandlingen inte förlängs, kan de säga att cancern förmodligen inte kommit tillbaks. Men det är inte säkert ändå, säger Göran

– Men jag känner mig frisk, konstaterar Ann-Britt leende.

Den finska sisun och en god dos humor ger resultat. Ann-Britt överlever cancern och i dag är tumören borta. Ann-Britt gör vad hon kan för att hålla hälsan i behåll och går numera en längre sträcka minst en gång om dagen. När hon tänker på de viktigaste lärdomarna livet som cancerdrabbad medfört är det insikten om att inte stressa och att hjälpa andra.

– Jag tänker på ett annat sätt i dag och sätter värde på saker annorlunda. Innan cancern var jag mer egoistisk men nu försöker jag hjälpa till så mycket som möjligt, säger Ann-Britt. Nu ser jag framemot att min dotter ska gifta sig i augusti.

FAKTA

Bröstcancer är efter lungcancer den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. 2017 avled 1 413 kvinnor och 8 000 drabbas varje år. Överlevnaden har dock fördubblats sedan Sverige på 90-talet införde mammo-programmet och 65 procent av fallen i dag upptäcks genom mammografi. Alla kvinnor mellan 40-74 år erbjuds mammografiundersökning vartannat år. Anledningen till att yngre kvinnor inte inkluderas är att bröstvävnaden i ung ålder är rik på körtelvävnad och därför är det med mammografi svårt att se skillnad på ett friskt och sjukt bröst.