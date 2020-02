Anette Gustawson drabbad av intrång på Billinge gård: ”Det här är sjukt – djuren hade kunnat skadas”

På torsdagsmorgonen fick mjölkbonden Anette Gustawson onda aningar när hon märkte att några av korna hade tagit sig ur sina bås i ladugården på Billinge Gård.

– När vi kollade övervakningskamerorna upptäckte vi att minst tre personer hade varit där under natten. De skulle väl avslöja "sanningen", men vi döljer inget för allmänheten här – utan visar upp allt som sker på gården för våra besökare. Kor bajsar, och ibland kan en ko bli sjuk. Men vi kan inte vara inne i ladugården dygnet runt.

Hon tillägger att ladugårdsdörren måste hållas olåst. Det är en säkerhetsfråga, hon vill inte låsa in sina djur om det exempelvis skulle börja brinna. Att hägna in hela gården känns också befängt, förklarar hon.

– Det här är en öppen gård, och så vill jag ha det. Men det här är ju sjukt – djuren hade kunnat skadas. De hade förmodligen hoppat upp och ställt sig framför båsen för att de var uppskrämda av inkräktarna.

Enligt Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är det viktigt att allmänheten litar på de myndighetskontroller som finns. De ska fånga upp vanvård, och om de trots allt inte gör det beror det allt som oftast på att en bonde från en dag till en annan har kraschat.

– Om en lantbrukare går in i väggen blir det djurskyddsproblem redan dagen efter. Men om lönsamheten för bönder ökade skulle de kunna ha råd att ta in hjälp istället för att leva på marginalen. Att leva under hot gör inte direkt heller att bönderna mår bättre. Aktivismen gynnar med andra ord inte djurvälfärden.

Periodvis har Anette Gustawson varit med om att djurrättsaktivister ringer på nätterna, men hon har aldrig tidigare märkt av något fysiskt intrång. Hon misstänker att den senaste tidens allt mer frekventa vanvårdsdokumentärer, däribland Uppdrag gransknings avslöjande förra veckan, bidrar till att aktivismen tar nya former.

– Jag skulle aldrig försvara vanvård. Men vi är en Kravgård som kontrolleras regelbundet av både länsstyrelsen och jordbruksverket. Det är myndigheter som ska kontrollera våra verksamheter, inte SVT eller aktivister. Det är ju inte klokt att man inte ska kunna lämna sina djur på natten utan att känna sig rädd, säger hon.

Anders Drottja vid LRF tror också att en viss sorts rapportering kan uppvigla till ideellt motiverad brottslighet.

– I Uppdrag gransknings avslöjande är SVT ändå tydliga med att dokumentären skildrar ett enskilt fall, men den typen av bilder väcker såklart starka känslor som människor agerar på, säger han och tillägger:

– Aktivisterna bryter sig in efter midnatt när djuren gått själva ganska länge. Då har det kanske hunnit bli ganska smutsigt, men det städas upp direkt på morgonen. En kunnig person ser på ett djur om det är rent och friskt, för en ögonblicksbild på golvet säger inte hela sanningen om hur djuren har det.