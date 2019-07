Anders K Gustafsson: Det var coolt att röka – ända tills ungliberalerna tände ciggen

Det kan inte hjälpas, men det ser ju förbannat coolt ut att röka. Humphrey Bogart, John Wayne, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Serge Gainsbourg – alla klär i cigg. Den danska drottning Margrethe är lite fränare än övriga hovet, på grund av rökningen. Bilden på Ian Curtis där han sitter med en cigg i ena handen och ansiktet begravt i den andra är världshistoriens bästa rockfoto.

Sedan det i mitten av förra seklet stod klart att rökning är cancerframkallande och i princip livsfarligt framstod det ju som ännu coolare. Who gives a fuck, liksom. Självdestruktivitetens lockelse är stark, liksom bilden av den självständiga individen. Kristina Lugns utfall mot pressen ”jag röker, ni kommer att dö” fick henne att framstå som akademiens bad girl. Varje gång jag själv feströker får det mig att känna mig extra världsvan och cool.

Denna känsla kommer inte av en slump. Den är inpräntad sedan länge i populärkulturen och tobaksbolagen har pumpat in enorma summor pengar i nöjesindustrin för att sätta bilden. De har lyckats bra, när till och med svenska vänsterdebattörer låter som megafoner åt multinationella Philip Morris. Rätt bisarrt när man tänker efter. De tre cyniska lobbyisterna från den suveräna satirfilmen ”Thank you for smoking” skulle gnugga händerna av lycka.

Det nya förbudet debatteras just nu friskt och många ställer det svenska förmyndarsamhället mot friheten. Man får inte ens röka utomhus hursomhelst längre. Inte heller jag gillar präktiga folkuppfostrare – som dessutom ofta kombinerar sin nit med ett överlägset klassförakt – men grundidén borde vara okontroversiell. Att folk ska slippa utsättas för obehag och farliga substanser. Exempelvis uteserveringar är fredade från tobaksrök (och e-cigarettrök, vilket känns mindre logiskt eftersom den röken inte besvärar andra).

Försvaret för den offentliga rökningen kläs i många av de mytiska attributen förknippade med cigaretten – men försvaret för rätten att röka där man vill riskerar en kraftig backlash. Det står klart när blossande LUF:are som fortfarande bor hemma hos mamma postar bilder med tröjor som det står ”Jag röker bara för att jävlas med Annika Strandhäll”. Där raseras all coolhet som Bogart och de andra byggt upp.

De drar nog inte ens halsbloss.