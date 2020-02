Älvsjö AIK:s U19-lag vinnare av Rimbocupen 2020 – slog obesegrade Ankaret FK i finalen: "Vi är vana"

TV: Norrtelje Tidning livesände damernas slutspel i Rimbocupen - se turneringen i sin helhet här

Precis som under herrcupen stormade ett visst futsalgäng vid namn Ankaret FK mot finalen. Bara ett kryss och resten segrar under lördagens gruppspel blev till fyra raka segrar under slutspelets mellanrunda och semifinalmöte med Rådmansö SK.

I finalen tog det dock, precis som för herrarna, stopp. Ett oerhört hungrigt och skickligt Älvsjö AIK U19 stod på andra sidan – och gjorde livet svårt för turneringens kanske stora behållning så här långt.

Finalen blev en öppen historia – men tio minuter in i matchen höll sig Elsa Hurtig Nilsson framme och stötte in målet som skulle bli matchens enda.

– Det är jätteskönt. Vi har spelat flera cuper under vintern och snubblat lite på mållinjen. Därför var det jätteskönt att få gå hela vägen, säger Klara Ovefeldt.

Hon låg bakom 1–0-målet, gjorde själv det enda målet i semifinalen mot Segeltorp IF och blev dessutom utsedd till turneringens bästa spelare.

– Det här var en krigarinsats. Vi slutade aldrig jobba. Visst, vi har inte vunnit med så stora siffror, men alla kämpade.

Det saknades dock inte lägen för Ankaret att kvittera – och det kanske allra bästa läget fick Jennie Sandberg i slutskedet, efter att just Ovefeldt prickat stolpen på kontring, men målvakten Molly Jollings stod pall. Därefter kunde Älvsjö mer eller mindre pusta ut.

– Vi visste att Ankaret var ett jättebra lag och vi ville ju hålla i spelet mer. Nu blev det inte så, utan vi fick hålla undan i stället.

Ni är ett U19-lag – hur känns det att vara både yngst och bäst?

– Jättebra, så klart. Men vi är lite vana att spela mot damer. Vi lirar i division 2 hemma i Stockholm, men det är så klart annorlunda och tuffare. Samtidigt är det bara kul.

EmmaLi Nordengrim i Ankaret var tillbaka på välbekanta fotbollsmarker – och var en av lagets absolut bästa spelare från start till final. Hon låg dessutom bakom chansen som Sandberg fick.

– Vi skapade ju chanser för att vinna, men de stod tajt i boxen och höll ut. Vi fick inte ut det vi ville av vårt spel. Samtidigt tycker inte vi att deras mål var inne, men det är domaren som dömer. Det var många trötta skallar och kroppar, men vi skapade tillräckligt för att göra mål.

Hon tycker, precis som Ovefeldt, att det var en kul och sevärd final att lira.

– Det brukar vara ganska tillknäppt i finaler, när inget lag vågar ta initiativet. Därför var det fördelaktigt att möta det här unga laget från Älvsjö, för de hade ett tempo i allt de gjorde. Jag gillade att det svängde och blandades med struktur. Men också otroligt surt att vi inte lyckades vinna.

Ni gick obesegrade fram till finalen – kommer ni med lite distans att kunna vara nöjda med det här?

– Jag kan garantera dig till hundra procent att ingen kommer att vara nöjd. Så fungerar vi. Visst, vi värmer knappt upp och har mest kul, men när vi är på planen så kör vi. Då finns inget annat än att vinna och därför kommer ingen att vara nöjd med att vi bara tog oss till final, säger Nordengrim.

Ovefeldt blev som bekant turneringens spelare och bjöd publiken i Långsjöhallens Sporthall på flera bejublade aktioner och finter. Så här säger hon om priset:

– Jag är ju en spelare som gillar att hålla i bollen och dribbla mycket. När man lyckas med det blir det ofta bra och sedan så gjorde jag något mål också.

Vad betyder utmärkelsen för dig?

– Väldigt mycket. Det är skitkul med futsal och jag älskar som sagt att dribbla. Det här är väl ett litet bevis på att man är ganska bra på det också. Det är ju det enda jag gör, skrattar hon.

Rådmansö SK kom trea efter att ha slagit Segeltorps IF på straffar med 3–2 – och turneringens skyttekung blev Ida Eriksson i just Segeltorp. Hon vann på fyra mål.