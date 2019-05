Stora framsteg för Rimbotalangen – tränar med allsvenskt lag

Anmäl text- och faktafel

Joakim Persson imponerade i Rimbo IF både under 2017 och 2018. Därefter tog han klivet till allsvenska klubben IK Sirius och deras ungdomsverksamhet. Där har Rimbotalangen imponerat och under torsdagen gjorde 17-åringen sin första träning med föreningens A-lag, skriver IK Sirius på sin Twittersida.

Persson tillhör Sirius U17-lag. Det återstår att se om han kommer att få fortsatt förtroende att träna med A-laget. Och vem vet, snart kanske vi har en allsvensk spelare från Rimbo.

LÄS ÄVEN: Yngst i laget – i år ska Kayembe slå sig in i allsvenskan: "Tufft – men är här av en anledning"