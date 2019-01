Efter två raka segrar – nu jagar Rimbo revansch i stekheta derbyt: "Ska knäppa dem"

Segrar mot både Torslanda och Kungälv. Häng på fjärdeplatsen med fyra poäng upp. Det ser onekligen bra ut för Rimbo HK just nu – och på fredag får man chansen att knappa in ytterligare när rivalen Skånela IF kommer på besök till Sparbankshallen.

Det är nämligen Märstaklubben som innehar fjärdeplatsen, som innebär kval till elitserien, i skrivande stund.

– Det ska bli jätteroligt. Vi har ju bra form och det har väl Skånela också, även om de torskade senast. Vi har inte spelat speciellt bra, men ändå vunnit två matcher i rad och det är en styrka i sig. Vi kan bra mycket bättre bara vi kommer upp i nivå och vi får hoppas att vi gör det nu, säger Ken Tollbring.

Som trycker på vikten av att försvarsspelet satt senast borta mot Kungälv.

– Riktigt skönt. Defensiven fungerade för en gångs skull, vilket innebar att vi kunde spela lite mer avslappnat än tidigare. Vi gjorde inte så många mål, men det är en helt annan känsla när man får stopp bakåt. Man behöver inte känna att man måste göra mål i precis varje anfall. Ibland kan ett bra försvarsspel räcka.

Tollbring har representerat båda klubbarna och spelat en hel del derbyn genom åren. Förra säsongen avslutades med stor dramatik när han själv blev stor matchhjälte tack vare en straff i matchens absoluta slutskede – vilket betydde att Rimbo säkrade kontrakt utan negativt kval.

I höstas åkte Rimbo dock på pumpen när man föll mot Skånela med 33–29. Därmed finns en revansch att utkräva.

– Vi torskade ju senast trots att vi hade bra form. Jag trodde nog att vi skulle slå dem den gången, men laget som har minst press på sig brukar vinna och nu är de före oss i tabellen. Pressen är på Skånela och därför ska vi knäppa dem, säger han.

I Skånela återfinns hans förre lagkamrat, målvakten Jesper Forsberg, som fick gå segrande ur striden förra gången.

Hur viktigt blir det att inte låta Jesper lämna Sparbankshallen som en vinnare?

– Haha, det ska han inte få göra. Han har dock varit riktigt duktig i år och kanske rentav deras allra bästa spelare. Utan honom tror jag att Skånela hade haft det betydligt tuffare. Han har räddat dem i många matcher och de har ju haft lite mer fokus på försvarsspel, så jag förstår varför han gick dit.

I en intervju med Sporten var Forsberg inne på att det är dessa derbyfajter som man lever och frodas för – hur känner du själv?

– Det är ju självklart. Hade alla matcher haft mellan 700 och 1000 personer på läktarna så hade man kanske kunnat leva på det här och träna ännu hårdare. Det är också kul att klubben satsar lite runt själva matchen med både mingel för sponsorer, försnack och minnen. Det är bra reklam om inte annat, säger Tollbring.

Vad ser du för matchbild på fredag?

– Det har ju blivit lite lugnare med åren och inte samma rivalitet. Det är väl naturligt när spelare inte har en lika stark anknytning. Men det är klart att det är nära och ett norrortsderby. Laget som vinner blir ju bäst i Stockholmsområdet, så det kommer nog att smälla ganska bra där ute. Det brukar göra det.

Skulle Rimbo dra det längsta strået i matchen skiljer bara två poäng mellan lagen med sju omgångar kvar. Med andra ord finns den stora målsättningen, som lyder topp fyra, inom räckhåll.

– Ja, precis. Vi har också ett relativt bra schema kvar. Visst, vi har OV borta som är vår svåraste match, men därefter tycker jag att vi ska kunna gå rent – om matcherna gäller lite. Det är klart att vi först och främst måste vinna nu mot Skånela. Men vi har hugg på fjärdeplatsen nu och det gäller att ta tag i den chansen direkt.

Matchen mellan Rimbo HK och Skånela IF spelas under fredagen med start 19.00. Sporten finns på plats och direktrapporterar från 18.45.