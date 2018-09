Lista: Svenskt traktormuseum auktionerar ut sina anrika traktorer – här är de 20 häftigaste objekten

Per Larsson var bondsonen som under många år framgångsrikt drev Per Larssons Bil i skånska Staffanstorp. Parallellt med företagandet samlade han och renoverade jordbrukstraktorer – vilket med åren resulterade i en gedigen och stor samling.

Sedan Per Larsson och hans hustru tragiskt gick bort i en bilolycka 2010, är det sonen Rickard som tagit hand om traktorerna. Richard förverkligade sin pappas dröm och färdigställde 2011 Per Larsson Antique Traktor Museum, men nu ska samlingen avyttras och maskinerna säljas på auktion. På auktionen kommer därtill en stor mängd samlarbilar och motorcyklar att säljas.

Ser man specifikt på traktorerna kommer sammanlagt ett 80-tal unika veterantraktorer att säljas. Exempelvis klassiska modeller av välkända traktormärken som Munktell, Man, John Deere, Ferguson och Massey-Harris. Samlare väntas bland annat ha stort intresse för traktorgodbitar som Rumely Oil Pull, Field Marschal Series III, John Deere Model A, Volvo T43 Hesselman och Oliver Standard 88.

På den stundande auktionen, som har final den 15-16 september, kommer även uppemot 20 klassiska bilar, samt 40 äldre motorcyklar och mopeder, att säljas. Bland annat exemplar av bilmodellerna Saab Sonett, Jensen Interceptor och en Datsun Fairlady Roadster. Dessutom ska även mängder av bland annat stationära motorer, äldre jordbruksredskap och reservdelar säljas.

Den 7-8 september är det auktionsvisning på Mossheddinge gård mellan Staffanstorp och Klågerup. Auktionen avslutas den 15-16 september, som nätauktion på Bilweb Auctions. Där återfinns även visningstider, vägbeskrivning och beskrivning på hur du kan delta i budgivningen.

BILDEXTRA: DE 20 HÄFTIGASTE TRAKTOR OBJEKTEN FRÅN AUKTIONEN: