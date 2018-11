Advokaterna svarar: ”Min kompis blev misshandlad – ska hon anmäla?”

I samarbete med Advokatfirman Tengvall svarar vår systertidning LT på läsarnas frågor om familjemål, migrationsmål, socialmål och brottmål. Nu får även våra andra läsare dra nytta av svaren.

Min tjejkompis blev i helgen misshandlad av en kille. Hon har fått några skador som hon har fotograferat och hon var också inne på sjukhuset där de tog bilder. Hon är osäker om hon ska anmäla honom och hon vill bara göra det om hon är säker på att han åker dit. Hon är också osäker om hon orkar med hela processen. Finns det något som hon borde tänka på?

Hej och tack för din fråga!

Efter en polisanmälan startas en förundersökning. Den leds av en åklagare som ger polisen direktiv om vilka utredningsåtgärder som skall vidtas (t ex förhör). I vissa fall kan en anmälan leda till att åklagaren bestämmer sig för att anhålla gärningsmannen för att senare begära honom häktad. Blir gärningsmannen häktad kallas ärendet prioriterat vilket innebär att utredningen måste handläggas snabbt inom vissa tider.

Normalt är dock förhållandena inte sådana att gärningsmannen frihetsberövas och då kan förundersökningen ta ganska lång tid, beroende på polisens resurser och övriga arbetsbörda. Det går inte att säga på förhand men en utredning kan ta allt från veckor till år.

Har en polisanmälan gjorts vill jag klargöra att åklagaren (och inte din kompis) därefter bestämmer över anmälan och över hur förundersökningen kommer att bedrivas. Många tror nämligen att man kan ta tillbaka sin anmälan men i slutändan är det ändå åklagaren som bestämmer om förundersökningen skall leda till åtal (sedermera rättegång) eller läggas ner.

Det är vanskligt, utan att veta vad det finns för bevis, att göra en bedömning av huruvida ”han åker dit” eller inte. Allt beror på vilken bevisning som finns. Generellt brukar vi alltid råda att göra en polisanmälan, inte minst för den utsattes egen skull och för att markera att gärningsmannen gått över en tillåten gräns.

Görs en anmälan har oftast den utsatte rätt till en ”egen advokat” som kallas för målsägandebiträde som har till uppgift att bistå den utsatte med all juridisk hjälp under förundersökningen och i en eventuell kommande rättegång. Det innebär att målsägandebiträdet följer med på polisförhör, svarar på alla frågor kring processen, hjälper till med eventuellt skadeståndskrav etc.

Är din kompis osäker och har många frågor kan det kanske vara lämpligt att ta kontakt med en advokat som arbetar med brottmål för att efterhöra hur denne bedömer bevisläget. Viktigt att veta då är att din kompis i sådant fall måste betala själv för den rådgivning advokaten ger. Om ett målsägandebiträde förordnas betalar staten och inte din kompis arvodet.

Svaret utgår från din konkreta fråga och kan inte garanteras vara uttömmande. Ofta finns flera omständigheter att ta hänsyn till.

Advokatrådet består av: Advokaterna Carl-Johan Tengvall, Lina Nodby och Pia Tengvall samt biträdande jurist Susanna Mutvei och advokatsekreterare Victoria Janlow.