Alla tävlingsmatcher stoppas – RSK och Robro inte förvånade: "Bättre att skippa helt just nu"

Under torsdagskvällen meddelade Upplands Fotbollförbund att alla tävlingsmatcher ställs in tills vidare.

Ett besked som inte förvånar Rådmansö SK och Roslagsbro IF.

– Det är bättre att skippa det helt just nu som läget är, säger Arvid Slätis, tränare för RSK-damerna och spelare i herrlaget.

– Jag trodde inte att det skulle bli något från början, så jag är inte förvånad, säger Per Gunnarsson.