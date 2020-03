Akter ställs in på Kulfabriken i coronatider: ”Oerhört tufft”

Först ut skulle Portlandgruppen The Ghost Of Paul Revere vara, i deras första Skandinavienturné låg bokningen i Norrtälje på den 31 mars. Nu kommer varken de eller rockartisten Neal Francis från Chicago (bokad 8 april). Besked om huruvida fransmannen Theo Lawrence kommer till Norrtälje som bokat den 29 april var ännu oklart under måndagsförmiddagen.

– Som det ser ut nu är det reselogistiskt omöjligt för de amerikanska artisterna att ta sig hit och hur det blir med Theo Lawrence vet jag inte men sannolikt kommer inte heller han komma, säger Björn Pettersson som driver det Norrtäljebaserade turnébolaget Rootsy Live.

Att ha ett turnébolag i coronatider är inte lätt, Björn Pettersson räknar med stora bakslag.

– ”Orolig” är inte rätt ord för hur det här känns, det är jag egentligen inte alls nu utan jag är snarare förberedd på förändringar. Vi har redan ställts inför faktumet att vi kommer att få det oerhört tufft och gör nu en massa saker för att verksamheten över huvud taget ska överleva. När intäkterna tar slut blir man tvungen att strypa kostnaderna. Och så kommer vi att behöva fokusera på de få svenska artister vi har och där det inte handlar om livemusik just nu utan mer om promotion för nya skivor. Sedan får väl vi göra som alla andra och söka hjälp och anstånd för att fixa alla betalningar.

Rootsy är ett bolag men även en gräsrotsrörelse där mycket arbete görs ideellt.

– Det här slår ju hårdast mot de som har haft det bäst egentligen. Ju högre upp man har kunnat klättra desto längre är det också ner till backen. Om vi jämför oss med de riktigt stora aktörerna, som till exempel Live Nation, så är de det här en katastrof för dem. Det är det inte för Rootsy. Vi landar med fötterna först eftersom vi är så små, det är vår styrka. När det blir dags för oss att starta upp igen efter coronan så kommer det att gå snabbt och utan startsträckor. Och då kommer folk att vara jättehungriga på konserter, säger Björn Pettersson.

Vad gäller de två melodikryssen på Kulfabriken 28 mars och 25 april kommer de att bli av som planerat, enligt besked till NT.