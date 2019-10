Ägaren Daniel Issa om branden i Roslagstvätt: ”Det går inte att beskriva med ord”

Det var en anställd som först ringde upp Daniel Issa under natten för att berätta att tvätteriet stod i brand. Den anställde bor i Vigelsjö och kunde därför se lågorna och röken från sin balkong. Daniel Issa och hans bror Leyth, som båda bor i Stockholm, begav sig mot Norrtälje under morgonen. När NT kommer till olycksplatsen står både de och flera andra familjemedlemmar i en klunga ute i regnet. En känsla av återhållen sorg är förhärskande under paraplyerna.

Ingen vill vara med på bild men Daniel Issa talar med NT. Han får avbryta sig när räddningsledaren Jacob Öhrn dyker upp för att fråga var i byggnaden proppskåpet är beläget.

– Hur ska jag beskriva det, det går inte att beskriva med ord. Där du har jobbat, där du har byggt upp dina drömmar, det smälter i rök. Hade jag haft chansen så hade jag släckt med bara mina händer, säger Daniel Issa.

Polisen misstänker att branden är anlagd. Vet du om någon vill er illa?

– Vi vet inte alltså, jag har inte så mycket kontakter här, säger Daniel Issa.

Hans dotter kommer ut från en bil. Hon har pratat med försäkringsbolaget och får en stor kram av sin pappa. Försäkringsbolaget verkar inte kunna säga något innan Daniel och Layth har varit inne och inspekterat förödelsen, och det lär de inte kunna göra på ett tag. Det är därför svårt att säga hur stora värden som har gått förlorade.

– Ingen aning. Vi vet inte hur stora förlusterna är med gods och kundgods. Vi bara står och väntar så får vi se, säger Daniel Issa.

När detta skrivs är orsaken till branden fortfarande inte känd, men det lär i alla fall inte vara några egna kemikalier som har satt igång branden.

– Vi använder inte kemiska medel. Vi har en kemmaskin men den används inte. Allt vårt kemarbete utförs i Stockholm. Det är bara vattentvätt, som en vanlig tvättstuga fast större, säger Daniel Issa.