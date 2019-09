Abdullahi bakom Rimbos premiärseger – satte 13 mål: ”De här matcherna som avgör om man är ett topplag”

Det satt rätt långt inne, men till slut lyckades Rimbo bryta mönstren och avgöra seriepremiären borta mot Lif Lindesberg. Vid 28–28 med fyra minuter kvar satte niometersskytten Endrit Abdullahi, 23, två raka bollar, och Rimbo lyckade sedan hålla undan till 33–30.

Symptomatiskt att just Abdullahi fick avgöra – totalt vräkte han nämligen in 13 bollar under kvällen, varav bara två på straff. Tillsammans med Ken Tollbring, som satte åtta, bar han Rimbo till premiärsegern. Och efteråt utsågs han till matchens lirare.

Ingen ovan situation för Abdullahi, som vann skytteligan i allsvenskan 2015/16 med 196 mål. Han snackade dock hellre om lagets insats än om sina egna mål efter 13-

– Det här var en grym kämpainsats. Vi visste att det skulle bli tufft och jämnt, men vi kämpade oss igenom. Våra målvakt (17-årige debutanten Jonathan Lindqvist som i det läget hade bytt av Willy Wiggström) gjorde några riktigt viktiga räddningar på slutet, och vi satte några viktiga mål, säger Abdullahi och fortsätter:

– Samtidigt gjorde vi några riktigt dumma misstag, missade några frilägen som gjorde att de kom ikapp. Så det blev match av det och det var nära att det droppade över till deras fördel. Det var små marginaler.

Fjolårets problem för Rimbo var försvaret. Laget gjorde överlägset flest mål av alla i allsvenskan (865 mot tvåan Hallbys 807), men släppte också in överlägset flest (852 mot Lif Lindesbergs 800), och blev i slutändan sexa, fyra poäng bakom Skånela som tog sista kvalplatsen till ligan.

På det sättet var det väl ett litet plus i kanten att antalet baklängesmål stannade på 30 i premiärmatchen, mot fjolårets snitt på nästan 33.

– Det är jättesvårt att säga var vi står i år, men vi krigar så klart för en topplacering. Vi har i stort sett samma lag som förra året, och känslan är bra. En vinst borta mot Lindesberg är bra, i mitt eget huvud har jag tippat dem ganska högt upp i tabellen, säger Abdullahi.

Vilka fler blir topplag?

– Amo, absolut. Aranäs har bra lag. Karlskrona kommer vara bra. Kungälv har fått in några bra spelare. AIK är hyfsade. Hammarby kommer vara bra. Det kommer vara jämnt. Ska man vara med i toppen måste man vinna mot de här mellanlagen, som Lindesberg. Det är de här matcherna som avgör om man är ett topplag eller ett mittenlag.

25 matcher återstår. Håller Abdullahi snittet på 13 mål uppe kommer han nå 338 innan säsongen är över. Kanske inte helt realistiskt.

– Haha, nej, men det var en bra början i alla fall. Men vem som gör målen är inte så viktigt, det viktiga är att vi vinner matcherna.

Härnäst väntar hemmapremiär mot Kungälv, på fredag.

Lif Lindesberg–Rimbo 30–33 (16–16)

Mål, Rimbo: Endrit Abdullahi 13, Ken Tollbring 8, Andrius Mikko 3, Jonas Andersson 3, Filip Lindroos.

Domare: Hans Lejon, Vällingby/Erik Nielsen, Hägersten.

Publik: 802.