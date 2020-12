900 jägare deltog under vildsvinsjakten: ”Klart över förväntan!”

– Jag hade trott att det skulle komma många, några hundra kanske, men inte nära tusen personer, det var klart över förväntan, säger Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent vid Svenska jägareförbundet.

Han tror att det stora deltagandet främst beror på jägarstolthet.

– Det finns en tradition bland jägare som handlar om att vilja bidra och göra rätt för sig. Nu när det dessutom har varit en bra dialog mellan alla inblandade aktörer har det skapats en väldigt positiv stämning i jaktlagen, säger Per Zakariasson.

Aktörerna han syftar på är utöver jaktlagen Lantbrukarnas riksförbund och Norrtälje kommun. Lina Segrell är verksamhetsutvecklare inom Norrtälje kommun och sammankallande för en arbetsgrupp som jobbar med bland annat vildsvinsfrågan.

– Det var en fantastisk uppslutning i helgen. Jag är glad över att så många tog sig ut för att jaga vildsvin, och över att vi har fått igång ett bra samarbete, säger hon.

Till nästa tillfälle hoppas hon på att samarbetet kan innefatta även själva vildsvinsköttet.

– Vi blev inspirerade av kommuner i Sörmland som serverade vildsvinskött inom äldreomsorgen. Vår tanke är att jägare kommer att få 500 kronor för hantering av och transport av vildsvinsköttet, och vi kommer fortsätta att kämpa för att hitta godkända vilthanteringsanläggning som kan kontrollera köttet, säger hon.

På så mycket som 75 procent av all jaktbar mark i kommunen jagades det under helgen. Nu fortsätter vildsvinsjakten på olika håll, med enstaka jägare, men Per Zakariasson hoppas också han på att nästa års jaktsäsong kommer att innehålla en bred satsning som denna.

– Det är inte vildsvinens fel att människor inte alltid kommer överens eller kan planera saker - men vi har fortfarande ett ansvar över att förvalta stammen och respektera den. Så det är glädjande att se att samarbetet fungerade så bra denna gång.