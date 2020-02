50 mäktigaste - här är expertens svar om makt: "Svårt att komma åt det som sker bakom kulisserna"

När NT publicerar sin årliga maktlista tydliggör vi att vi inte har följt någon vetenskaplig metod för att mäta makten. Listan bygger på ett urval från redaktionen och att definiera makt.

Det finns dock forskare som har gått djupare in i just det här med makt på lokal nivå. På 1950-talet gjorde den amerikanske statsvetaren Robert Dahl en undersökning av beslutsfattande i staden New Haven i delstaten Connecticut i USA.

– Det var ett stort intresse för lokal makt i USA på 1950-talet. Bland så kallade elitteoretiker framhölls att det ofta var en liten begränsad grupp män som dominerade och satt på flera stolar och ingick i informella manliga maktnätverk. Man kunde dra i trådar och ge och ta i politik och näringsliv, säger Jan Olsson..

Dahls slutsats blev dock att bilden av en styrande elit inte stämde med verkligheten.

– Den liberala demokratin, enligt det pluralistiska perspektivet, fungerar bra eftersom det är olika intressen som balanserar varandra och det finns många olika intressen. En aktör, ett intresse, kan dominera vissa typer av beslut men inte alla och det blir ingen maktkoncentration, säger Jan Olsson.

Den här studien kom senare att kritiseras, eftersom Robert Dahl bara hade tittat på fattade beslut och vem som hade fått sin vilja igenom i dem.

– En riktning som utmanar det är dagordningsmakt. Den kan ta sig uttryck i att man kan undanhålla viktiga beslut från att överhuvudtaget komma upp på dagordningen, och därmed ha en chans att beslutas om. Starka intressen kan styra undan frågor. Vilka frågor är legitima och vilka kan inte tas på allvar? Där spelar media en viktig roll också för opinionsbildningen, säger Jan Olsson.

Uppdelningen av makt i beslutsfattandemakt och dagordningsmakt kommer från den brittiske sociologen och statsvetaren Steven Lukes. Han ansåg att det även fanns en tredje maktdimension: makten över tanken.

Jan Olsson fortsätter:

– Det svåra är att komma åt makten som finns bakom kulisserna, dagordningsmakten och makten över tanken, opinionsbildningsmakt och sådant. Den informella makten. Den kan även ske i rådhusets korridorer, i snack mellan tjänstemän och politiker. Man har riggat beslutet i förväg och vet precis vad man vill. Det kan också vara i kontakter med kända näringslivspersoner som har starkt inflytande i vissa frågor. Den typen av makt, och hur den utövas, är väldigt svår att komma åt; själva informationen om hur processen gick till, säger Jan Olsson.

Därmed inte sagt att det är så det går till i Norrtälje kommun.

– Man får en känsla av att det är en ganska öppen debatt, att folk säger vad de tycker. Det kommer man ganska långt med, ett sådant klimat. Om det är variation också, att partier kommer och går över tid så innebär det också ett slags pluralism, säger Jan Olsson.

En viktig förklaring till det kan vara att Norrtälje kommun är tämligen välmående, med stor inflyttning och en politisk debatt som strängt taget kokar ner till hur stort överskottsmålet ska vara.

– Det är mycket jobbigare i en kommun som är på tillbakagång. Där blir det mer nollsummespel, att någon förlorar väldigt mycket. Saker måste prioriteras ner väldigt hårt i budgetnedskärningar. Det är klart att makten då blir mycket mer tydlig med hårdare konsekvenser för vissa intressen. En välmående kommun har lättare att få en pluralistisk karaktär med mer diskussion och mindre konflikter i regel, säger Jan Olsson.