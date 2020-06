200 mål i Väddös färger – därför förblev kulturbäraren klubben trogen i alla år: "En samlingspunkt"

Han öste in mål för Väddö IF under ett decennium – men tackade alltid nej när andra klubbar hörde av sig.

Nu berättar Emil Jorlin om varför han blev klubben trogen i alla år.

– Vi är fortfarande ett tiotal vänner som träffas regelbundet trots att vi lirade fotboll ihop för 20 år sedan. Väddö blev en samlingspunkt, säger kulturbäraren och A-lagstränaren.