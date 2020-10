18-åringens mixade år – tagit sig in i startelvan när ödesmatch väntar för Rimbo: "Nervöst"

MISSA INTE: Sporten direktsänder Ljusdals IF–Rimbo IF på lördag 3 oktober med start 13.55

Säsongen 2020 har onekligen varit uppochnervänd för Rimbo IF. Ett tränarbyte mitt under försäsongen följdes upp av coronapandemin och därtill en uppskjuten säsong som till sist blev en enkelserie.

Väl i division 1 norra Svealand har laget blandat höga toppar med djupa dalar – och fått närmare halva laget skadat på köpet.

Men det finns förstås ljusglimtar – så som 18-årige Tuva Klar, som onekligen har tagit chansen i sina lagkamraters skadefrånvaro.

– Jag har ju mest fått spela för att Sandra (Kokk) är skadad, men det är klart att det känns bra att ha tagit chansen. Vi har haft otroligt mycket otur med skador, säger hon.

Hittills har det blivit sex starter på nio matcher och två mål därtill. Det är fler matcher från start än vad hon någonsin tidigare har gjort sedan hon kom till Rimbo för snart tre år sedan från BKV Norrtälje.

– Ja, alltså. Jag har försökt att göra mitt bästa, men sen hade man önskat att det blivit fler mål och poäng som hade kunnat hjälpa laget. Men det har funkat helt okej.

Höjdpunkten får nog anses vara kvitteringsmålet borta mot Sätra SK – där Rimbo tog en viktig poäng i jakten om nytt division 1-kontrakt.

– Det målet betydde mycket. Både för laget och mig. Vi behövde verkligen poäng i matchen och att kunna göra lagkamraterna glada i form av ett mål kändes riktigt kul. Det kändes också bra för egen del att visa att jag kan göra mål mot bra lag. Man får självförtroende tack vare sådant.

I fjol blev det två matcher från start och första säsongen bara en för 18-åringen. Att Klar har fått starta fler matcher i år har hon tränarduon Patrik Simonsson och Torbjörn Strandberg att tacka för, menar hon.

– De har hjälpt mig väldigt mycket, varit ett stöd och samtidigt pushat mig. Det har nog betytt väldigt mycket i form av att jag vågar göra min grej på planen. Det är absolut en bidragande faktor till att det har gått bra.

Vad känner du själv att du har utvecklat den här säsongen?

– Med mycket speltid har det varit enklare att komma in i tempot. Man hänger med bättre, förstår mer och det resulterar i att man känner sig tryggare där ute. När man hoppar in tar det alltid ett tag att komma in i matchen, säger Klar.

Som medger att det har varit en märklig säsong med mixade känslor.

– För egen del har det ju varit positivt. Samtidigt är det viktigaste hur det går för laget och eftersom det har varit kämpigt till och från så bidrar det till helheten. Men jag tycker att vi har gjort det bra sett till förutsättningarna, där vi haft mycket otur och skador, och nu gäller det att vi vinner i helgen så vi säkrar kontraktet.

Det blir en riktig ödesmatch mot Ljusdal där ni riskerar att åka ur om det vill sig illa?

– Ja, precis. Klart det är nervöst. Vi vill ju stanna kvar i division 1. Men det viktigaste är att vi vågar spela vårt spel och att vi ser till att sätta våra chanser.

Hur vore det att avgöra?

– Haha, det är klart man vill det. Det tror jag vi alla tänker på och vill.