11 svar om Coronaviruset från Tiohundras chefläkare: ”Fler dör i mässlingvirus”

Coronaviruset har hittats hos flera personer i Stockholms län under den senaste veckan. Tiohundras chefläkare Susanne Bergenbrant Glas säger att det är bara de personer som rest i länder som Kina, Italien, Iran och Sydkorea som behöver oroa sig.

– Det man kan säga är att coronaviruset är en luftburen smitta. Vi vet inte så mycket om sjukdomen idag. Tvätta händerna ofta och använd handsprit, uppmanar Susanne Bergenbrant Glas.

Om det finns några som drabbats av coronaviruset i kommunen vet Tiohundra inte. Region Stockholm får all denna information, men lämnar alltså inte ut någon information om vilket kön det är som har smittats eller var de bor.

Det finns ännu så länge ingen smittspridning i Sverige. De som fått viruset har haft en nära kontakt med drabbade, och träffar man på någon utomhus finns ingen risk, enligt chefläkaren.

– Det dör fler i mässlingsvirus än i coronaviruset, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Hur smittar coronaviruset?

– Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta, hur lång inkubationstid är inte helt säkert ännu. Enligt de bedömningar WHO (Världshälsoorganisationen) gör är inkubationstiden vanligtvis 2–14 dagar innan sjukdom bryter ut.

Vad ska man göra om man tror sig blivit smittad av coronaviruset?

– Just nu räknas du som misstänkt smittad endast om du rest till Hubei i Kina, Kinas fastland inklusive Hong Kong (men inte Macau). De italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana samt Iran och Sydkorea.

– Alla som misstänker smitta och är sjuka ska ringa 1177 och ingenting annat. Oro för smitta och inte sjuk – avvakta med att ringa 1177.

Hur tar man ett prov?

– Vårdpersonal för in en öronpinne i ena näsborren.

Var gör man detta?

– Region Stockholm har idag endast bokad provtagning via 1177 och antingen hembesök av fyra ambulerande bilar med personal som provtar i hemmet. Eller så bokar man en tid till provtagning i öppna tält som just nu finns på Huddinge Sjukhus. Men det planeras att öppna på fler ställen i regionen. Observera - ingen provtagning sker av patienter som inte bokats in via 1177.

Om man blivit smittad, vad gäller om man inte har några större problem?

– De flesta kan vistas i hemmet och tillfriskna i frivillig karantän.

Räcker det att hålla sig hemma?

– Om symtomen är lindriga och febern vänder efter fyra dagar, så ja.

Ska övriga familjemedlemmar hållas hemma också?

– De kommer att smittspåras och få information via behandlande läkare/sjuksköterska.

Kan man få vård i Norrtälje?

– Inte i nuläget, eftersom Huddinge sjukhus har regionansvar nu.

Blir man inlagd på sjukhus om man är sjuk?

– Inte alla, bara de som behöver sjukhusinsatser, typ syrgas med mera.

Gäller det Norrtälje sjukhus?

– Inte i nuläget, eftersom Huddinge har regionansvaret nu.

Eller någon annanstans i länet, t ex Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus?

– Inte nu, men kan ändras. Nu endast Huddinge.