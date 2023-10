Schemaläggningsproblem finns överallt. Det ger gluggar, och vi har alla haft håltimmar. I Landskrona har man håldagar. "We spent a hole day..." Man ställde sig också frågan "what makes a great teachers”? Samtidigt i Borås: "The sun is shining, and so do we". I Karlstad informeras om att "here are a few examples of thy have creates”. I Eskilstuna gillar man film: "Education is an investment for the feature". Förväxla "feature" med "future"? De har också platser i sin "que, vilket inte förvånar oss. ”Que” är annars frekvent i pakistansk/indisk engelska, ingen prioriterad varietet av engelska. I Lund blandar man brittisk och amerikansk engelska (colour/color) i samma inlägg.

I Sundsvall bakas "safran buns". Blir eleverna kanske så halvspråkiga som Malin Riise, IES i Borås förnekade (bara på engelska!) i en artikel på IES Borås sida?

På engelska.se, IES centrala webbplats, är svenskan satt på undantag. Finns inlägg på svenska, är engelskan förstahandsvalet, dit sidan styr. Varför?

En text på alla skolors sidor – alltså centralt sanktionerad – är "This is possible because ... ", som översatts till "Detta beror möjligtvis på …”, där adjektivet "possible" blivit adverbet "possibly" och översatts därefter! Vad gäller svenskan är det ibland svårt att hitta den skyldige. Att söka ”tyska lärare” i Östersund kanske inte är aktiv diskriminering. Men när ”perception” blir ”fredsskapande” i Lund är det inte autoöversättning utan inkompetens. Eller nonchalans. Vad är viktigt? Engelska? Svenska? Snabba pengar?