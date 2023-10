Häng med NT-sporten – veckans live: Hemmapremiär och cupvecka

Rimbo slutade på en tredjeplats i sjuan bakom Roslagsbro 2 och Rådmansö. men säsongen är inte över för de blåklädda, som spelar åttondelsfinal i Upplandscupen under tisdagskvällen. Motståndet står Upsala IF för, som vann division 5 södra i helgen före Riala GoIF. Matchen spelas på Arkadien och sändningen drar igång tio minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Du hittar sändningen via denna länk. (Kommer inom kort)

Förra året vann de hela rasket – och nu har Roslagsbro chansen att försvara titeln som regerande Upplandscupmästare. Men då måste division 4-klubben ta sig förbi division 5-laget Vattholma under torsdagskvällen. Åttondelsfinalen spelas på Ärentunaskolans konstgräs utanför Uppsala och sändningen drar igång tio minuter före avspark.

Du hittar sändningen via denna länk. (Kommer inom kort)

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.