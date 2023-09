LIVE-TV

Lördag 30 september ► Fotboll, match, 14.00: Rialas herrar har haft en fin säsong i division 5. Med en omgång kvar ligger de svartgula tvåa i tabellen, endast en poäng bakom serieledande Upsala IF. Den sista omgången spelas under lördagen, där Riala tar emot tabellnian Brottby. Samtidigt ställs Upsala IF mot sexan Väddö på bortaplan. Vid poängtapp för Upsala krävs det endast seger för Riala för att ta hem seriesegern. Vi sänder lördagens match mellan Riala och Brottby med start tio minuter för avspark.

Annons

Du hittar sändningen via denna länk. ► Innebandy, match, 16.00: Midas herrlag hade en succésäsong i fjol. Laget spelade 18 raka matcher utan förlust och tog hem seriesegern i division 3. Därmed väntar ett nytt äventyr för Midas under denna säsong, där laget går in som nykomling i division 2 GUD (Gävleborg, Uppland och Dalarna). Under helgen inleds det äventyret, då Midas ställs borta mot IBF Hedemora i premiäromgången. Vi sänder lördagens möte med start tio minuter före matchens första tekning.

Annons

Du hittar sändningen via denna länk. Söndag 1 oktober ► Fotboll, match, 14.00: Roslagsbro har varit med i toppstriden i division 4 Uppland under hela säsongen. Detta trots att de rödvita är nykomlingar i serien. Nu återstår det bara en omgång av division 4 och inför den ligger ”Robro” tvåa i tabellen, endast en poäng efter serieledande Sunnersta. I den sista omgången ställs Roslagsbro mot fjärdeplacerade Strömsberg hemma på Vårlyckan. Kan ”Robro” vinna sin match samtidigt som Sunnersta tappar poäng mot tabelltrean Bälinge? I så fall väntar uppflyttning för Roslagsbro för andra året i rad. Vi sänder söndagens match mellan ”Robro” och Strömsberg med start tio minuter för avspark. Du hittar sändningen via denna länk.

Annons