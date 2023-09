Att ta entréavgift till konsthallen är en skam. Styret stänger nu dörren för många invånare till konsthallen. En stads konsthall är, liksom dess bibliotek, ett öppet demokratiskt rum, ägnat för medborgare att kunna ta del av kulturyttringar, litteratur och upplevelser. En av mycket få platser där man kan slinka in förutsättningslöst och se vad som händer där just nu, just då. I detta öppna rum tar konsten plats och ger utrymme för invånare att bli delaktiga.