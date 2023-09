Häng med NT-sporten – veckans live: Hett derby

Lördag 23 september

► Fotboll, match, 14.00:

Det börjar dra ihop sig i Roslagsfotbollen, där serierna går in i de avslutande omgångarna. I division 5 södra Uppland ser det intressant ut för Riala. De svartgula ligger tvåa i tabellen, endast en poäng efter serieledande Upsala IF. I den näst sista omgången står dock ett tufft hinder i vägen för Riala, då man spelar borta mot lokalrivalen Rö (sjua i tabellen) under lördagen. Sporten direktsänder derbyt med start tio minuter före avspark.