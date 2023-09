Rospiggarna ska presentera ny satsning

I och med semifinaluttåget mot Västervik är Rospiggarnas säsong över. Nu är det dags att summera året och samtidigt blicka framåt. Där är en av de stora frågorna Rospiggarnas ekonomi. De rödvita har haft det kämpigt på den fronten under hela säsongen och så sent som i juni meddelade föreningen att man behövde få in 600 000-700 000 kronor för att överleva. Nu ger Per Nohr, Rospiggarnas ordförande, en uppdatering om klubbens ekonomiska läge.