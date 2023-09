Under måndagen är det dags för ett hett möte i damernas division 5. Då tar Riala emot BKV Norrtälje i ett spännande derby. Kan tabellsexan Riala ta revansch efter derbyförlusten mot BKV i våras? Eller vinner BKV på nytt och närmar sig andraplatsen i serien? Sporten direktsänder derbyt med start tio minuter före avspark.

Exakt sändningstid är inte spikad, men vi återkommer med det under veckans gång.

På söndag är det dags för en ny löparfest i Norrtälje Kommun. Då går årets upplaga av Edsbroloppet av stapeln. Det är en tävling som arrangeras med stöd av Edsbro IF och är tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Rospiggarnas säsong är inne i ett avgörande skede. Under tisdagen kör de rödvita hemma mot Västervik i den andra semifinalmatchen. Kan Rospiggarna stå för en mirakelvändning efter att ha förlorat med 16 poäng i Småland under förra veckan? Vi direktrapporterar från matchen med start tio minuter före heat ett.

Håll utik!

