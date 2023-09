Lärare saknar behörighet. Olegitimerade lärare sätter betyg. Dokumentation har inte utförts korrekt. Enligt Skolverket hade 60 procent av eleverna på skolan F på det nationella provet i matte 1a under våren 2022. Det här är några av de brister som Skolinspektionens riktade tillsyn fann under sin inspektion av skolan under våren.