Den 26 september är sedan ett decennium också FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Dagen uppmärksammas med ett högnivåmöte under öppnandet av FN:s generalförsamling. Så sker också i år.

Den 26 september är det 40 år sedan den sovjetiske överstelöjtnanten Stanislav Petrov räddade mänskligheten från katastrof genom att sätta magkänsla framför regelbok. Petrov valde då att ignorera ett falsklarm om att Sovjet var under anfall och kanske undveks starten på ett tredje världskrig tack vare detta.

Förra året, efter riksdagsvalet och ansökan om Nato-medlemskap, valde dock Sverige att avstå. Natos medlemsländer brukar tyvärr sällan delta, vilket hänger samman med att Nato betecknar sig som en kärnvapenallians medan de flesta av de länder som talar på mötet förespråkar anslutning till FN:s kärnvapenförbud, TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons).