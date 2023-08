Rimbo HK fyller 50 år – nytt avsnitt av Anrika Klubbar

Och nu firar Rimbo 50 år som förening till helgen, vilket kommer ske under uppmärksammade former med bland annat ett stort kalas under lördagskvällen i Långsjöskolans matsal.

Då kommer Norrtelje Tidning att direktsända ett nytt avsnitt av programserien Anrika Klubbar, där programledaren Martin Lidholm djupdyker i klubbens historia tillsammans med gäster.

– Sällan har en förening i kommunen placerat ut ett samhälle lika tydligt på den svenska idrottskartan som Rimbo gjorde mellan 2009 och 2014. Att lyckas nå den absoluta eliten med ett lag är otroligt starkt jobbat, men att upprepa bedriften några år senare saknar på sätt och vis motstycke, säger Christopher Grönlund, sportredaktör på Norrtelje Tidning.

Bland gästerna återfinns namn som klubbikonen Helene Tollbring och klubbens nya ordförande, Sven Lundberg. Dessutom kommer flera spelare från de historiska Rimboupplagorna att finnas på plats och medverka i sändningen.

– Det blir förhoppningsvis en stark återblick på händelserna och ögonblicken som har gjort Rimbo till en klubb som de allra flesta med ett idrottsintresse känner till och målet är att bjuda tittarna på en och annan anekdot från förr, säger Grönlund.

Sändningen drar igång klockan 18.00.